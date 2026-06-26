Susana Giménez prepara un especial televisivo con Leo Messi y su familia: los detalles

La diva de los teléfonos, Susana Giménez, prepara su regreso a Telefe con una apuesta televisiva de alto impacto. Según trascendió, la conductora está en negociaciones para grabar un programa especial dedicado a la familia de Lionel Messi, a pocos días de que el capitán de la Selección argentina cumpla 39 años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Susana viajó a Miami para presenciar el partido entre la Selección argentina y Jordania por el Mundial 2026 y participar de una emisión especial de Por el Mundo, el ciclo que conducen Marley e Ian Lucas.

El viaje de Susana Giménez a Miami

A diferencia de otros mundiales, la conductora no acompañó desde el inicio a Marley en su cobertura internacional. Sin embargo, aceptó la invitación para sumarse a una grabación especial que se realizará en el Hard Rock de Miami.

Su presencia en Estados Unidos coincide con las negociaciones para concretar otro proyecto que podría convertirse en uno de los grandes especiales del año.

El especial con la familia de Lionel Messi

Más allá de su participación en Por el Mundo, la principal apuesta de Telefe es reunir a Susana Giménez con Lionel Messi y su entorno más íntimo.

Aunque el proyecto todavía no está completamente cerrado, la periodista Maru Leone aseguró que «Susana está en un 80% confirmada para hacer un especial con la familia Messi».

La intención del canal es que el propio capitán de la Selección participe de la entrevista. Sin embargo, su agenda está condicionada por la disputa del Mundial 2026, por lo que la producción analiza distintas alternativas.

Las dos opciones que analiza Telefe

Ante la dificultad de coordinar una entrevista con Messi en plena competencia, el canal maneja dos posibilidades para concretar el especial.

La primera consiste en un mano a mano con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

La segunda opción contempla un encuentro con Celia y Jorge Messi, los padres del futbolista. En el caso de Jorge, sería una de sus primeras apariciones públicas luego del delicado problema de salud que atravesó en los últimos días.

La relación de Susana con la familia Messi

Las dos alternativas son viables gracias al estrecho vínculo que Susana Giménez mantiene desde hace años con la familia del campeón del mundo.

En distintas entrevistas, la conductora recordó que la primera vez que conoció a Lionel Messi fue el propio futbolista quien se acercó para pedirle una fotografía. En esa oportunidad, también le confesó que Celia Messi era una gran admiradora de su trabajo, un gesto que dio inicio a una relación de cercanía que continúa hasta la actualidad.