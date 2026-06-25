Más problemas para LUZU TV: ahora Marley también reclamaría un resarcimiento millonario a Nico Occhiato

El conductor se sumaría al reclamo de Flor Peña y exigiría el cumplimiento de su contrato, además de una compensación por la cancelación anticipada del programa.

La crisis que atraviesa LUZU TV tras la polémica por la difusión de una falsa información sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, sigue sumando capítulos. Luego de que trascendiera que Flor Peña evalúa iniciar acciones legales para reclamar el pago de la totalidad de su contrato, ahora Marley también se sumaría al conflicto con un planteo económico contra la plataforma encabezada por Nico Occhiato.

El conductor reclamaría que se respeten las condiciones económicas acordadas originalmente, pese a que el ciclo del que formaba parte fue levantado de manera anticipada.

Qué reclamaría Marley

De acuerdo con la información difundida, Marley exigiría el pago completo de su contrato, además de un plus económico como resarcimiento por la cancelación anticipada del programa.

La versión fue ampliada por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde aseguró que el conductor también estaría molesto porque Nico Occhiato no se habría comunicado personalmente con él después del escándalo y de la decisión de dar por finalizado el ciclo.

Hasta el momento, ninguna de las partes realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir estos trascendidos.

Flor Peña fue la primera en iniciar el reclamo

El conflicto comenzó a escalar cuando trascendió que Flor Peña analiza reclamar judicialmente el cumplimiento total del contrato firmado con LUZU TV, pese a la cancelación anticipada del programa.

La decisión llegó después del fuerte impacto que generó la difusión de una falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi, un episodio que provocó una crisis interna dentro de la plataforma y derivó en importantes cambios en su programación.

LUZU TV enfrenta uno de sus momentos más delicados

Con la posible incorporación de Marley al reclamo, la situación judicial y económica de LUZU TV podría complicarse aún más. Mientras la plataforma intenta reacomodarse tras la controversia, crecen las versiones sobre posibles demandas y pedidos de indemnización por parte de algunas de las figuras que integraban su programación.

Por ahora, tanto el reclamo atribuido a Flor Peña como el que involucra a Marley corresponden a versiones difundidas públicamente y todavía no fueron confirmados oficialmente por los protagonistas.

Información difundida por Agencia Noticias Argentinas y LAM.