No pierde el foco: el especial posteo de Lionel Messi en su cumpleaños

(AP). El "10" celebra su cumpleaños con uno de sus grandes amores: la Selección Argentina.

El pibe de 39 años. El hombre que nos sigue ilusionando y llenando de alegría cada vez que viste orgullosamente la albiceleste. El día del «10», de nuestro gran Lionel Messi, el más grande futbolista de los últimos tiempos.

En un nuevo aniversario de su natalicio, las redes sociales y las distintas manifestaciones mediáticas colapsaron en imágenes, videos y salutaciones. Y no es para menos, el astro argentino sigue haciendo de las suyas y predicando el ejemplo de deportividad y humanidad, dentro y fuera de la cancha.

No ajeno a lo que genera y representa mundialmente, el propio Messi posteó un video en su cuenta oficial de Instagram, donde se lo puede ver entrenando con el mismo compromiso y la misma pasión del primer día.

Que seas muy feliz, Leo. Más feliz de lo que nos hacés a nosotros.



¡Feliz cumpleaños, capitán! 🇦🇷 pic.twitter.com/Imdy4jVogc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026

La imagen no posee texto alguno, pero sí una música y un mensaje bien representativa: “Tierra de Campeones”, la canción de La T y La M, la elección del «10» para ilustrar el video, dando a entender que no hay descanso y que el foco sigue puesto en el gran objetivo de revalidar laureles.

La repercusión fue enorme e inmediata. Miles de comentarios, saludos y mensajes de felicitación se replicaron constantemente en el posteo, celebrando el naticio del rosarino y también expresando el enorme deseo de sumar una nueva estrella mundial.

Luego de las dos victorias argentinas en la Copa del Mundo, y los cinco goles anotados que hoy le permiten ser el máximo artillero en la historia de los Mundiales, Messi y el resto de sus compañeros se preparan para el próximo compromiso, el duelo del sábado ante Jordania, que cerrará la participación en la fase de grupos.

EL POSTEO DEL «10»