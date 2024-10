¿Susana Giménez se retira? Aseguran que la diva de los teléfonos organiza su despedida definitiva de la televisión

Hace menos de un mes la diva de la televisión argentina, Susana Giménez tuvo su tan esperado regreso a la pantalla chica. Sin embargo, parece que los televidentes no podrán disfrutar de su programa mucho tiempo más. Ángel de Brito aseguró que la conductora ya comenzó a organizar su despedida definitiva.

Ángel de Brito aseguró que Susana Giménez se despedirá de la televisión: «Están organizando un programa especial con grandes invitados»

El pasado 22 de septiembre al diva de los teléfonos, Susana Giménez regresó con su histórico programa de entretenimiento. Desde su vuelta la diva contó con increíbles invitados, desde el presidente Javier Milei hasta la reina del pop argentino Lali Espósito.

Sin embargo, según contaron en LAM (América TV), Susana podría despedirse de la televisión argentina antes de lo esperado. “Es una decisión fuerte, pero ha estado al frente del programa durante muchos años«, dijo De Brito, «Lo comenta en cada entrevista que da. Es una posibilidad; si se concreta, se concretará”, agregó luego. Además, aclaró que no hay “nada definitivo”.

“Parece que su despedida será este año. Están organizando un programa especial con grandes invitados”, informó Ángel. El conductor afirmó en dicho especial se vivirá un cruce esperado por los televidentes argentinos: se reunirán Mirtha Legrand y Susana Giménez.

“Quieren que estén Mirtha Legrand, su hija Mercedes, que nunca ha participado en el programa, y su amiga Verónica Castro. Será un mega show para despedirse”, comentó el conductor. Además, agregó que la conductora pidió que Gran Hermano no interfiera con su programa.

“Dijo ‘el domingo me despido y después hagan lo que quieran, no me interrumpan con Gran Hermano’”, aseguró. Por ahora, no hay fecha exacta de despedida y Giménez continua su programación con normalidad.

En su próximo programa la diva de los teléfonos tendrá una edición especial para celebrar el Día de la madre junto a las mamás de los jugadores de la Selección nacional, el próximo domingo 20 de octubre.