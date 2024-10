Wanda Nara habló de L-Gante y de su relación con Mauro Icardi: «El amor está intacto»

Wanda Nara se encuentra en el ojo de la tormenta luego de las polémicas declaraciones de L-Gante en el living de Susana Giménez, allí el cantante RKT dio a entender que Mauro Icardi es la razón de que la mediática niegue cualquier tipo de vínculo entre ambos.

L-Gante se refirió a su relación con Wanda Nara

«Pasa que está (Mauro) Icardi en la casa, ¿qué te va a decir? Mirá si va a decir algo y después tiene que ir a su casa y está el marido”, lanzó L-Gante.

A las horas, Wanda publicó un fuerte descargo en sus redes sociales y fue dura con el cantante: “Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema en la Justicia. Ojalá hablen de tus canciones”. Además, la conductora de Bake Off brindó declaraciones a LAM y habló sobre el tema.

“Capaz me levante un poco enojada, pero la verdad que yo soy muy olvidadiza así que ya está», dijo Wanda sobre L-Gante.

«La verdad siempre es una, para mí es otra entonces me parece que está bueno que conozcan mi verdad. Yo tengo buena relación, hicimos un tema que justo lo venía escuchando en el auto, pero a mí me gusta hablar de trabajo. Cuando hicimos cosas juntos nos fue muy bien y creo que también es un poco lo de ustedes, que nos quieren ver juntos. Siempre fuimos amigos”, aseguró.

¿Qué dijo Wanda sobre su relación con Mauro Icardi?

La mediática fue invitada al living de Susana dos semanas atrás y allí confesó estar “separada” de Mauro Icardi, sosteniendo que él estaba en Turquía y ella acá en el país. Al momento de revelar si estaba soltera, la conductora de Bake Off dijo que no, pero “que le costaba conocer a alguien”:

Rápidamente, Mauro Icardi aterrizó en nuestro país y durante toda la semana pasada publicó imágenes con Wanda y su familia, dando a entender que retomó la relación con Wanda, a pesar de que ella no confirmara nada.

Durante la nota con LAM, la Bad Bitch profundizó sobre el vínculo con el futbolista: “Yo dije que estaba sola, porque Mauro está en Turquía y es la verdad. Me viene a acompañar cuando está acá y tengo muy buena relación. De mi vida privada, como soy tan inestable, aprendí que hasta que no estén las cosas mejor, prefiero guardarlo un poco”.

«Yo cuando hay una familia, y lo dije siempre, aunque al ser famosa estás siempre expuesta, voy a luchar hasta el final. Lo hice también en mi anterior matrimonio. A veces te va bien, a veces te va mal, pero no hay nada imperdonable que haya pasado entre nosotros“”, reveló.

“Hay mucho amor, hay muchas mentiras que obviamente no ayudan a la relación, como muchas tonterías que circulan y nos afectan, pero el sabe muy bien cómo soy yo, yo sé cómo es él y amor está intacto”, dijo.

Sobre la noticia que estuvo en todos los portales que indicaba que Icardi la dejó de seguir en redes sociales, Wanda explicó: “El no me seguía, yo me di cuenta que no nos seguíamos y lo empecé a seguir hoy. Pero como dijeron eso, dije: lo voy a dejar de seguir para que no digan nada”.