ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Susana Giménez será nuevamente la anfitriona de LOL: Argentina, que estrena su temporada 2 en septiembre

Con nuevos comediantes y el carisma de Susana Giménez al frente, LOL: Argentina regresa a la plataforma el 12 de septiembre, con estrenos semanales en dos tandas.

Redacción

Por Redacción

Darío Lopilato

Darío Lopilato

Prime Video anunció la fecha de estreno de la esperada segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, la competencia de comedia reconocida por su inigualable humor. Susana Giménez regresa como presentadora y estará acompañada por el actor y comediante Darío Lopilato como coanfitrión en esta nueva edición.

Confirmado: la segunda temporada de LOL: Argentina llega en septiembre a Prime Video

El reality reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura. Los comediantes que participarán en la segunda temporada serán anunciados en los próximos días.

Esta serie, producida por Banijay México & U.S. Hispanic, que forma parte de Banijay Américas, es una adaptación del tremendamente popular Amazon Original japonés, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producido y protagonizado por Hitoshi Matsumoto, quien invita a 10 comediantes a apostar dinero en una «batalla de risas a puerta cerrada», donde todo está permitido.

La temporada está compuesta por seis episodios y se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo, con los primeros tres episodios disponibles el 12 de septiembre, seguidos por los tres episodios finales el 19 de septiembre.


Temas

Prime video

Susana Giménez

Televisión

Prime Video anunció la fecha de estreno de la esperada segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, la competencia de comedia reconocida por su inigualable humor. Susana Giménez regresa como presentadora y estará acompañada por el actor y comediante Darío Lopilato como coanfitrión en esta nueva edición.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios