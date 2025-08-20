Polémica en los Martín Fierro: incorporan premios a las mascotas de los famosos

La inserción de nuevas categorías en los Premios Martín Fierro genera polémica desde la aparición de los reconocimientos, incluso, a los creadores de contenido y esta oportunidad, no será la excepción ya que se confirmó una nueva modalidad.

Martín Fierro suma categoría inédita: reconocimiento a mascotas, incluso post mortem

Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas –APTRA- confirmó ésta tarde que los galardones se llevarán a cabo para las mascotas, aunque la mayor parte del tema aún es incertidumbre.

No obstante, algunos trascendidos no oficiales ya se refieren a homenajes post mortem para los animales pertenecientes a famosos, entre ellos se encuentran Jazmín, el famoso perro de Susana Giménez; Violeta, la perra que actuaba de Fatiga en Casados con Hijos; Cristobal, el mítico chihuahua de Moria Casán; y Oscar, el gato de Graciela Alfano.

No obstante, resurgieron los recuerdos de Oscar, quien muchas veces se vio demasiado dormido cuando Alfano lo llevaba a Bailando por Un Sueño, mientras ella era jurado, la misma mediática había reconocido que debió medicar al animal para llevarlo al estudio de televisión.

A pesar de las idas y venidas, y las críticas hacia los nuevos formatos de los emblemáticos premios, cada vez que se lo propone, APTRA termina por llevar adelante cada una de las emisiones.