Susana Giménez a los 81: así es la simple rutina saludable con la que mantiene su energía

A los 81 años, la conductora combina un plan de alimentación que sostiene desde hace tiempo con hábitos de belleza y actividades diarias en su chacra de Punta del Este.

La “diva de los teléfonos” sopló 81 velas el pasado 29 de enero. Alejada de la exposición diaria pero siempre presente en la memoria y el cariño del público, Susana Giménez celebró su cumpleaños rodeada de afectos y en el escenario que más disfruta en esta etapa de su vida: su chacra “La Mary” en Punta del Este.

Con más de 50 años de trayectoria que incluyen 34 películas, 14 obras de teatro y un programa de televisión que marcó un récord en la pantalla argentina, Susana decidió bajar el ritmo y priorizar su bienestar. Allí, en su refugio uruguayo, combina descanso, contacto con la naturaleza y rutinas que cuida casi con la misma disciplina que en sus años más activos.

Una vida lejos del estrés

Retirada de los escenarios y con apariciones esporádicas en la televisión —en 2024 volvió brevemente a la pantalla de Telefe—, Susana disfruta de días sin agendas apretadas. “Ya no volvería a vivir con nadie”, confesó en más de una entrevista, convencida de que la convivencia ya no forma parte de sus planes.

Su rutina diaria en “La Mary” tiene un ritmo pausado pero activo: comienza con la lectura del diario en papel, un té, y luego pasea a sus perros hasta un lago donde alimenta a peces y gansos. Esos momentos, cuenta, son sus verdaderos “cables a tierra”.

El secreto de su alimentación

La conductora asegura que gran parte de su buen estado físico se debe a su forma de comer. Desde hace años sigue el ayuno intermitente, una práctica que alterna períodos prolongados sin ingerir alimentos con horas de alimentación controlada.

En más de una entrevista reveló que evita por completo el azúcar y que no guarda dulces en su casa. “Bajé mucho de peso y no quiero subir ni un kilo”, reconoció. El hábito comenzó tras recuperarse de COVID-19, y desde entonces lo mantuvo como parte de su estilo de vida.

Este tipo de alimentación, explican los nutricionistas, no es una dieta estricta sino un patrón que puede variar en intensidad y duración, y que siempre conviene realizar con supervisión profesional para evitar riesgos.

Belleza y cuidado personal

Además de la alimentación, Susana mantiene una disciplina férrea en su cuidado estético. Entre sus reglas inamovibles están:

Desmaquillarse siempre antes de dormir.

antes de dormir. Usar agua termal para humectar la piel al menos dos veces al día.

para humectar la piel al menos dos veces al día. Elegir productos adecuados a su tipo de piel.

Aplicar sérums faciales de manera regular.

No olvidar el protector solar todos los días, incluso en invierno.

todos los días, incluso en invierno. Alternar cremas hidratantes con antioxidantes.

Una vida sin excesos

Fiel a su personalidad, Susana ha declarado que nunca consumió drogas y que dejó el alcohol hace tiempo, a pesar de que en el pasado disfrutaba de un buen vino. La clave, asegura, es mantener hábitos que aporten bienestar sin comprometer la salud.

Hoy, a los 81 años, sigue siendo una figura admirada no solo por su carrera, sino por haber encontrado un equilibrio entre éxito, descanso y cuidado personal. Desde su paraíso esteño, Susana Giménez da un mensaje claro: la edad puede cumplirse con gracia, siempre que se elija un estilo de vida que priorice el cuerpo y la mente.