Tamara Pettinato habló sobre el juicio contra Felipe Pettinato por abuso: «hace muchos años…»

Por estas horas, Felipe Pettinato se encuentra bajo el ojo de la justicia en medio del proceso por abuso sexual simple que enfrenta, luego de ser acusado de tocar a una joven de 15 años que era familiar de una expareja del hijo de Roberto Pettinato.

La investigación la lleva adelante el Juzgado N°1 de San Isidro, en una única audiencia donde se presentaron los testimonios de los testigos. Según la denuncia, la adolescente fue atacada en su casa de Olivos, en 2018, cuando estaba en la vivienda que compartía con Felipe Pettinato.

El fiscal Matías López Vidal y el abogado querellante, Andrés Bonicalzi, expresaron que solicitarán 2 años de prisión para Felipe Pettinato, algo que debe formalizarse en la audiencia que ocurrirá el próximo lunes. En caso de ser condenado por abuso sexual simple, el actor no irá a la cárcel porque se trata de una pena excarcelable.

Según contó Tamara Pettinato sobre Felipe, quien se encuentra investigado también por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en un incendio en su departamento, este «hace muchos años que viene mal por el consumo (de drogas), ese año estaba peor».

«Llegamos a juicio porque no quisimos arreglar» explicó Tamara Pettinato sobre la instancia en la que acompaña a su hermano Felipe en Radio con Vos (89.9), donde comparte la mañana con Ernesto Tenembaum y su equipo.

En cuanto a la exposición familiar y la denuncia de abuso que afecta a Felipe Pettinato, Tamara Pettinato indicó que «no creo que sea por el apellido que esto está en la Justicia», pero si señaló que esto pasa «en los medios, por supuesto«.

Hay que recordar que Felipe Pettinato se encuentra bajo tratamiento para dejar el consumo de drogas, luego del incendio que se registró en el departamento donde vivía y que se consumió mientras compartía con el médico neurólogo Melchor Rodrigo. Por esta causa, además, el hijo de Roberto Pettinato se encuentra también bajo investigación judicial.

Tamara Pettinato habló sobre las denuncias contra su padre, Roberto Pettinato

Hace algunos meses atrás, Fernanda Iglesias hizo una fuerte denuncia contra Roberto Pettinato por abuso sexual, a la que se sumaron otros testimonios. Entonces, Tamara Pettinato habló sobre la situación, al quedar en el medio de la polémica.

«No soy vocera de la familia. Yo elijo dónde meterme y qué contar. Mi papá se puede defender solo. No voy a dar la cara por cosas que no sé» inició Tamara Pettinato su descargo en Bendita TV, el programa que conduce Beto Casella en Canal 9, donde pasaron un informe sobre las denuncias contra su papá, Roberto.

En el caso de Fernanda Iglesias, que denunció con un crudo testimonio un abuso sexual por parte de Roberto Pettinato cuando ambos trabajaban en el programa «Duro de Domar», Tamara indicó que «yo sí estuve ahí, porque trabajaba en el programa y sé la relación que ellos tenían«.

«Ella me lloraba a mí. Me pedía que la ayude a volver con él, porque eran amantes. Ella estaba en pareja. Pero nunca me quise sentar acá a contarlo, porque me parece un espanto» sumó en su descargo Tamara Pettinato sobre los dichos de Fernanda Iglesias, quien desmintió haber tenido una relación amorosa con el conductor y padre de la panelista.

Finalmente, Tamara Pettinato sostuvo que si Fernanda Iglesias «se sienta en un programa a contar cosas tan graves, tiene que ir a la Justicia. Conozco varias relaciones. Yo veía otra cosa, pero de qué me sirve contarlo acá» concluyó la panelista de Bendita.