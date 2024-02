Roberto Pettinatto suma denuncias de abuso en su contra, tras el fuerte testimonio de Fernanda Iglesias

Tras el fuerte testimonio de Fernanda Iglesias contra Roberto Pettinatto, que se conoció luego de un tenso intercambio con Amalia Granata, comenzaron a sumarse nuevas voces contra el exconductor televisivo. Fue el caso de Martina Fasce, quien se animó a romper el silencio y contó su experiencia como invitada de LAM.

Entrevistada por Ángel de Brito, Martina Fasce indicó que había sido convocada para un casting del programa «La Hormiga Imperial», que conducía entonces Pettinatto por América, donde inicialmente la advirtieron que no contara que tenía pareja y una hija recién nacida.

Guardando ese secreto, Martina Fasce fue seleccionada e hicieron un programa piloto. “Cuando me estoy yendo, yo toda nerviosa porque tenía 23 años, me acerco para saludarlo y me aprieta con mucha fuerza, me chupa la cara, me chupa la boca, me manosea la cola y la vagina” contó la chica.

“Había gente alrededor que naturalizaba completamente la situación” manifestó Martina Fasce sobre Roberto Pettinatto y expresó: “Yo me quedo completamente rígida porque encima estaba en época de puerperio, había parido hacía dos meses y con el miedo este de que es mi trabajo y necesito trabajar”.

Entonces, la chica habló con una productora y le explicó que tenía pareja y una bebé recién nacida: «automáticamente dije ‘me quiero ir de acá’, me sentí violada» señaló. “La productora intentó calmarme porque empezábamos a grabar en tres días. Me dijo ‘tranquila yo voy a hablar con él’ y a los 20 minutos me llega un whatsapp de Roberto (Pettinatto)” relató Martina Fasce.

“No puedo creer, me acabo de enterar que tenes pareja y un bebé recién nacido, nunca nada más mata p…yo no contrato mujeres que tengan pareja” decía el mensaje que Roberto Pettinatto le dedicó a Fasce. “Yo le dije que ya me bajaba, que era un asqueroso, le dije de todo”, continuó la joven.

Finalmente, “al otro día me manda un mensaje y me dio a entender que estaba medio pasado, me pidió disculpas y me dijo ‘trata de no decirle a nadie esto porque si vos hablas yo me voy a ocupar de arruinarte, pero si no decís nada te voy a impulsar’” concluyó Martina Fasce sobre su espantosa experiencia con Roberto Pettinatto.

La dura denuncia de Fernanda Iglesias contra Roberto Pettinatto

Fernanda Iglesias impactó con su testimonio contra Roberto Pettinatto, a quien acusó por abuso sexual cuando ambos trabajaban en «Duro de Domar». «Cuando todas salieron a contar, lloré tres días seguidos» indicó la periodista en LAM, programa en el que estaba como invitada Amalia Granata.

Todo comenzó con un informe del programa de Ángel de Brito, donde refrescaron una nota de Amalia Granata con Ernesto Tenenbaum, en el que Tamara Pettinatto es columnista. «Si yo hablara…» indicó la rosarina sobre el padre de la panelista, quien agregó «yo escuchaba gemidos placenteros. He visto actitudes de mujeres, que denunciaron ser acosadas, que…»

Ante esa aseveración, Fernanda Iglesias cruzó a Granata por su experiencia con Roberto Pettinatto luego de que la diputada le dijera «pero vos fuiste novia de Roberto». «Yo no fui su novia, fui acosada por él» la corrijió la periodista.

«Él se metía en mi camarín y me metía la mano en la vagina. Es horrible que digas que escuchabas gemidos y no sé qué… porque se dijo que yo tenía una relación con él, y en realidad estaba siendo acosada» reveló Fernanda Iglesias sobre su mala experiencia en ElTrece.

Además, Fernanda Iglesias señaló que Roberto Pettinatto «se masturbó adelante mío en un camarín» cuando, años después, ella era panelista de «Un mundo perfecto». «Lo peor de todo es que yo no me daba cuenta de que estaba siendo acosada» indicó la «angelita».