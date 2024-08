Tamara Pettinato rompió el silencio tras el escándalo con Alberto Fernández: «hay un solo villano»

Sola, sin música de fondo y frente a cámara, Tamara Pettinato, conductora del ciclo «Final Feliz» en el popular canal de streaming Blender, habló este jueves por la noche al volver al programa que comparte con Nazareno Casero y Lu Iacono. La panelista de Bendita hizo su descargo sobre el escándalo con Alberto Fernández en Olivos, que la tuvo como protagonista en los últimos días tras la filtración de videos en contexto con la denuncia de violencia de género impuesta por Fabiola Yañez.

– Habló Tamara Pettinato dice que ella no es la villana de esta historia y que todo lo que se dijo de ella es falso… pic.twitter.com/pcBOP7wFnP — Doctor House (@Bobmacoy) August 16, 2024

Qué dijo Tamara Pettinato sobre el escándalo con Alberto Fernández: «corrieron el foco»

En el comienzo de su descargo, Tamara Pettinato aseguró que fue «una sola vez a Olivos» y que se quedó a comer en esa única oportunidad. «No me escondí, no me escapé, no me fui del país. Me quedé en mi casa por el golpe emocional que significa atravesar una situación así» indicó la conductora de Blender.

Pettinato destacó que «corrieron el foco de lo que es importante, una denuncia de violencia de género. Es lo serio y lo importante, es lo que tienen que investigar: lo que denuncia la víctima. Esto (el video) es un chisme rosa«.

«Entré con cuatro personas más (a Olivos), no entré en un baúl como se dijo. Lo que aclaré está en mis redes. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo» concluyó Tamara Pettinato en la presentación de «Final Feliz», para cerrar el tema con el expresidente Alberto Fernández.

Posteriormente, se sumaron a su mesa Nazareno Casero y Lu Iacono y, así, dieron inicio a la edición del jueves de «Final Feliz». Durante el vivo, la hija de Roberto Pettinato agradeció la presencia de José Glinski, su pareja, y Gaia Moldavsky, que la acompañaron durante la reaparición pública.

Tamara Pettinato, ¿enfrentada con Beto Casella?

Además de compartir radio con Ernesto Tenembaum y su equipo, Tamara Pettinato es parte del panel de Bendita TV, el ciclo que conduce Beto Casella en Canal 9 desde hace 15 años. En las últimas horas, trascendió que el popular conductor estaría molesto con la hija de Roberto Pettinato porque abandonó la transmisión de su programa sorpresivamente y rompió el silencio en Blender.

Según contó Ángel de Brito en su programa LAM, Casella, con quien comparte las transmisiones del canal de streaming Bondi, no estaría para nada contento con la decisión de Tamara Pettinato de hablar en Blender.

Además, el conductor de América advirtió que la panelista habría dejado de asistir al ciclo que compartía en Canal 9 de un día para el otro, sin dar más explicaciones, en medio del escándalo que se desató por la aparición de videos que la involucran con Alberto Fernández, en una visita a Olivos ocurrida en 2023.