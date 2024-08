Tamara Pettinato romperá el silencio luego del escándalo con Alberto Fernández: lo que se sabe

Tamara Pettinato, que se encuentra en el centro de la polémica luego de la viralización del video en el que se la ve junto al expresidente Alberto Fernández, romperá el silencio y hará su descargo. Así lo confirmó Paula Varela en Socios del Espectáculo, el programa de El Trece.

Cuándo romperá el silencio Tamara Pettinato

«Hoy cree que vuelve a la noche a trabajar”, dijo Paula Varela sobre la panelista. Aunque no confirmó si sus palabras tendrán lugar en Bendita o en Blender, donde conduce Final Feliz. Por su parte Augusto Tartúfoli aseguró en su red social X: “Hoy rompe el silencio Tamara Pettinato en su programa de Blender. No hablará en Bendita, donde se siente descuidada”.

“En Blender dirá que la persona de 65 años de la que habló como su novio que no sabía c… no es Alberto Fernández”, concluyó Tartu. Bendita se emite de lunes a viernes por El Nueve desde las 20.30. En Blender, el programa que conduce Tamara tiene lugar todos los jueves desde las 23.

Any Ventura habló de Tamara Pettinato

La confirmación de la vuelta de Tamara Pettinato se dio en medio de una entrevista que Socios le hizo a Any Ventura, compañera de Tamara en Bendita TV, el programa que conduce Beto Casella. “Tiene que pedir disculpas por no haber hablado, o a lo mejor por no haber explicado”, consideró Any.

«Cuando vos estás en un lugar con el presidente de la República, no es privado. Y estás además en la Casa de Gobierno, que no es privado”, agregó la periodista.

“Me gustaría decirle que en Bendita la esperamos con los brazos abiertos. Porque nosotros no somos jueces ni fiscales, somos minas, somos laburantes como ella. Y todos vivimos de nuestro labor. Así que te esperamos con los brazos abiertos”, cerró Any.