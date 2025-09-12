ESCUCHÁ RN RADIO
Tarta de calabaza y cebolla caramelizada: la receta fácil y saludable que arrasa en TikTok

Estas canastitas se preparan en pocos pasos y con ingredientes que seguro ya tenés en casa.

Es económica, nutritiva y muy versátil: se puede disfrutar en la cena, como vianda o incluso si se hace en moldes individuales, en una picada. La combinación de la calabaza con la cebolla caramelizada logra un sabor irresistible, y lo mejor es que se preparan con solo siete ingredientes.

Siete ingredientes, mucho sabor: la receta de tarta que es tendencia en TikTok

Las recetas prácticas y rendidoras siguen marcando tendencia en redes sociales, y esta vez fue la cuenta de TikTok @nutriliano la que compartió un plato que rápidamente conquistó a miles de usuarios. Se trata de una tarta de calabaza y cebolla caramelizada, una opción fácil y saludable que demuestra que con pocos pasos se puede resolver una comida completa.

Además de su sabor único, la preparación destaca por ser económica y versátil. Puede acompañar una mesa de amigos, servirse como vianda para el trabajo o funcionar como plato principal en la cena familiar.

La dulzura natural de la calabaza, combinada con el toque de la cebolla caramelizada, da como resultado un bocado tierno por dentro y con una textura que invita a repetir.

Ingredientes

  • 1 tapa de tarta o 12 tapas de empanadas para hacer individuales
  • 2 cebollas
  • 1 calabaza chica
  • 2 huevos
  • 150 g de queso fresco descremado
  • 1 chorrito de aceite de oliva y 1 chorrito de aceto balsámico (para caramelizar las cebollas)
  • Condimentos: sal, pimienta y pimentón dulce

Paso a paso, cómo preparar las canastitas de calabaza y cebolla

  1. Cortá la cebolla en juliana y cocinala en una sartén con sal, un chorrito de aceite de oliva y otro de aceto. Cociná a fuego bajo hasta que quede bien dorada y caramelizada.
  2. Partí la calabaza al medio y llevala al horno hasta que esté tierna.
  3. Retirá la pulpa de la calabaza y hacé un puré en un bowl.
  4. Sumá la cebolla caramelizada al puré y condimentá con sal, pimienta y pimentón dulce.
  5. Incorporá los huevos y el queso fresco cortado en cubos. Mezclá bien.
  6. Colocá la tapa de tarta en un molde o las de empanadas en moldes de muffins, dándoles forma de canastita.
  7. Rellená las tapas de tarta con la mezcla de calabaza y cebolla.
  8. Si querés, agregá semillas por encima para un toque extra de textura.
  9. Llevá al horno precalentado a 180° hasta que la masa esté dorada.

En pocos minutos vas a tener listas unas canastitas suaves por dentro y crocantes por fuera, perfectas para resolver una comida rápida sin renunciar al sabor.


Temas

Cocina

Cómo hacer

Recetas

