Receta de pizza sin culpas: simple, deliciosa y nutritiva para cualquier ocasión

Lista de Ingredientes Harina integral o de avena: 250 gramos Agua tibia: 120 mililitros Aceite de oliva: cantidad Polvo de hornear: 1 cucharada Sal: A gusto

¿Se puede comer pizza de forma saludable? La respuesta es sí, y es más fácil de lo que crees. Si querés disfrutar de este clásico sin culpas, te traemos una receta simple, deliciosa y nutritiva.

A continuación, el paso a paso para preparar tu propia versión de pizza casera rica y saludable.

Deleite saludable: Disfrutá de la pizza sin culpas con esta versión fácil, fresca y nutritiva

Para hacer esta pizza saludable, y sin culpas, es necesario seguir esta receta paso a paso:

Paso 1.

En un bol, mezclá la harina integral o mezcla con avena con el polvo de hornear y la sal.

Paso 2.

Agregá el aceite de oliva e incorporá lentamente el agua, hasta formar una masa suave.

Paso 3.

Amasá la preparación durante cinco minutos.

Estirala con palo de amasar, hasta lograr el grosor deseado.

Paso 4.

Colocá la masa sobre una placa aceitada.

Prehornear la preparación 7 minutos, a fuego medio.

Paso 5.

Retirá la masa precocida del horno.

Agregá encima la cobertura elegida y devolvé la preparación al horno, hasta que la base quede crocante o el queso se funda.

Deleite sin culpas: combinaciones saludables para personalizar esta pizza

La cobertura de esta pizza saludable puede variar según la temporada. Algunas opciones para complementarla pueden ser:

Verduras grilladas.

Hojas verdes

Quesos frescos.

Salsas a base de calabaza.

Espinaca.

Berenjena.

