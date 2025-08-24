ESCUCHÁ RN RADIO
Receta de pizza sin culpas: simple, deliciosa y nutritiva para cualquier ocasión

Si tenés ganas de comer una tradicional pizza, pero necesitás cuidarte un poco, esta opción te va a encantar. Probá esta versión saludable y fresca, que además te deja satisfecho.

Lista de Ingredientes

Harina integral o de avena: 250 gramos

Agua tibia: 120 mililitros

Aceite de oliva: cantidad

Polvo de hornear: 1 cucharada

Sal: A gusto

¿Se puede comer pizza de forma saludable? La respuesta es , y es más fácil de lo que crees. Si querés disfrutar de este clásico sin culpas, te traemos una receta simple, deliciosa y nutritiva.

A continuación, el paso a paso para preparar tu propia versión de pizza casera rica y saludable.

Deleite saludable: Disfrutá de la pizza sin culpas con esta versión fácil, fresca y nutritiva

Para hacer esta pizza saludable, y sin culpas, es necesario seguir esta receta paso a paso:

Paso 1.

  • En un bol, mezclá la harina integral o mezcla con avena con el polvo de hornear y la sal.

Paso 2.

  • Agregá el aceite de oliva e incorporá lentamente el agua, hasta formar una masa suave.

Paso 3.

  • Amasá la preparación durante cinco minutos.
  • Estirala con palo de amasar, hasta lograr el grosor deseado.

Paso 4.

  • Colocá la masa sobre una placa aceitada.
  • Prehornear la preparación 7 minutos, a fuego medio.

Paso 5.

  • Retirá la masa precocida del horno.
  • Agregá encima la cobertura elegida y devolvé la preparación al horno, hasta que la base quede crocante o el queso se funda.

Deleite sin culpas: combinaciones saludables para personalizar esta pizza

La cobertura de esta pizza saludable puede variar según la temporada. Algunas opciones para complementarla pueden ser: 

  • Verduras grilladas.
  • Hojas verdes 
  • Quesos frescos.
  • Salsas a base de calabaza. 
  • Espinaca.
  • Berenjena.

Con información de Noticias Argentinas.-


