Receta de pizza sin culpas: simple, deliciosa y nutritiva para cualquier ocasión
Si tenés ganas de comer una tradicional pizza, pero necesitás cuidarte un poco, esta opción te va a encantar. Probá esta versión saludable y fresca, que además te deja satisfecho.
Lista de Ingredientes
Harina integral o de avena: 250 gramos
Agua tibia: 120 mililitros
Aceite de oliva: cantidad
Polvo de hornear: 1 cucharada
Sal: A gusto
¿Se puede comer pizza de forma saludable? La respuesta es sí, y es más fácil de lo que crees. Si querés disfrutar de este clásico sin culpas, te traemos una receta simple, deliciosa y nutritiva.
A continuación, el paso a paso para preparar tu propia versión de pizza casera rica y saludable.
Deleite saludable: Disfrutá de la pizza sin culpas con esta versión fácil, fresca y nutritiva
Para hacer esta pizza saludable, y sin culpas, es necesario seguir esta receta paso a paso:
Paso 1.
- En un bol, mezclá la harina integral o mezcla con avena con el polvo de hornear y la sal.
Paso 2.
- Agregá el aceite de oliva e incorporá lentamente el agua, hasta formar una masa suave.
Paso 3.
- Amasá la preparación durante cinco minutos.
- Estirala con palo de amasar, hasta lograr el grosor deseado.
Paso 4.
- Colocá la masa sobre una placa aceitada.
- Prehornear la preparación 7 minutos, a fuego medio.
Paso 5.
- Retirá la masa precocida del horno.
- Agregá encima la cobertura elegida y devolvé la preparación al horno, hasta que la base quede crocante o el queso se funda.
Deleite sin culpas: combinaciones saludables para personalizar esta pizza
La cobertura de esta pizza saludable puede variar según la temporada. Algunas opciones para complementarla pueden ser:
- Verduras grilladas.
- Hojas verdes
- Quesos frescos.
- Salsas a base de calabaza.
- Espinaca.
- Berenjena.
Con información de Noticias Argentinas.-
