Taylor Swift en Argentina: la burla de los conductores de Telefe por su llegada

Taylor Swift arribó este miércoles a la Argentina para presentar su The Eras Tour en el estadio Monumental. Sin embargo, su llegada al aeropuerto de Ezeiza llamó poderosamente la atención de los espectadores y la prensa.

La actitud de la cantante no fue bien recibida por uno de los integrantes del Noti de la Gente (Telefe), y no tuvo inconvenientes en burlarse de ella en vivo.

El avión que trajo a Taylor a nuestro país aterrizó a las 12:30, pero esperó hasta las 13:18 para bajar de la aeronave privada en el que viajó, para luego subirse en una camioneta VIP del aeropuerto que la llevaría a hacer migración. Lo particular fue que Swift nunca mostró el rostro y decidió taparse con un paraguas.

Toda la secuencia fue seguida en vivo en el noticiero conducido por Germán Paoloski y Milva Castellini. Los periodistas estaban analizando el operativo de seguridad y Fernando Carlos no dudó en manifestar su malestar con la actitud de la artista: «Estoy indignado. ¡Taylor Swift pará! Pero me estás jodiendo? No quiere fotos y llenó 3 River».

Aunque sus compañeros le intentaron explicar que a la artista le gusta preservarse, el encargado de deportes insistió con un tono jocoso: «Llegó un paraguas a la Argentina. ¿Es joda? ¿Pero quién sos? ¿Batman? Compraría las entradas, pero este tipo de actitudes… ¡Pará un poco! ¿Vino con los ruleros?».

Todos los presentes lanzaron carcajadas y le advertían del poder de las swifties, el fandom de la artista, pero Fernando Carlos insistió: «¿Qué le costaba?, bajaba la escalerita, saludaba. No había micrófonos, ni nada. Aprendan de los grandes artistas, dejate de joder. Mirá, ahí está: el paraguas viviente, 3 fechas River, todo vendido, sold out, las carpas… Piensen en la gente, muchachos. No le gustan las cámaras, vos te pensás que la gente van sin celulares a los recitales ahora».

Minutos después, el periodista deportivo redobló la apuesta: entró al estudio con una tela negra encima de la cabeza, simulando la llegada de la artista a Ezeiza con el paraguas. «Taylor Swift en el Noti«, bromeó Paoloski antes de cerrar el noticiero.

Taylor Swift ya está en Argentina: cómo fue la llegada

Taylor partió desde Nueva York en un avión privado, y realizó una escala en la Costa Este de los Estados Unidos para levantar a parte de su familia y seguir viaje con destino a Buenos Aires.

Una vez en Ezeiza, permaneció unos 40 minutos dentro del avión en la terminal exclusiva para vuelos privados, mientras su equipo realizaba los trámites migratorios correspondientes y descargaba el equipaje.

En sus primeras horas en el país, la cantante evitó mostrarse en público. Bajó las escaleras del avión a paso raudo y con un paraguas cubriendo su rostro.

La misma táctica utilizó para circular por el interior de la terminal y para abordar la camioneta que la llevó a su estadía porteña. Esta vez la ayudaron integrantes de su staff de seguridad, que la rodeaban abriendo sus propios paraguas para reducir la visibilidad de las cámaras y los fans que aguardaban a la estrella.

En cuatro camionetas blindadas escoltadas por diez motos de la policía, Taylor y su equipo dejaron atrás la geografía del aeropuerto Ministro Pistarini para rumbear al centro porteño. El hotel en el que se aloja en su estadía en Buenos Aires fue otra de las coordenadas que su equipo manejó con la más profunda cautela para despistar a sus fans.