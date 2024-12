Teté Coustarot vuelve a la televisión: “Vamos a poner en pantalla películas argentinas”

Teté Coustarot regresa al canal América luego de 17 años para ponerse al frente del ciclo “Argentina de Película”, un proyecto que busca revalorizar las raíces cinematográficas. La conductora oriunda de General Roca dialogó con RIO NEGRO RADIO, y expresó su amor por la ciudad, como también las buenas expectativas que tiene para este proyecto.

Escuchá la nota completa a Teté Coustarot en RIO NEGRO RADIO

Pese a tener reposo para cuidar su voz, Teté atendió a los integrantes de “Pará un Poco” y comentó que está feliz por este nuevo proyecto. “En Argentina de Películas, vamos a poner en pantalla películas argentinas, algunas muy conocidas, otras no tanto”, indicó la ex modelo y comentó que “es lindo porque no solo presento la película, sino que está como invitado, el actor o la actriz protagonista del cual hablamos del detrás de escena, de cómo se hizo y de todo lo que fue pasando.

Además, adelantó que este ciclo arranca este sábado a las 22 hs con “Esperando la carroza”.

Teté Coustarot y el amor por Roca pese a que hace tiempo que no visita la ciudad

«No quería dejar de atenderlos. Me dijeron que me tenía que quedar en reposo y no usar la voz. Menos hablar por teléfono», detalló la conductora que supo ser la reina de la Fiesta Nacional de la Manzana.

«Diario rio negro es parte de mi vida, son las instituciones importantes que nosotros teníamos cuando éramos chicos. Obvio que lo veo siempre. Hace 50 años que no vivo allá y trato, cuando salen noticias locales, de ver si recuerdo los apellidos. Me pasa en la calle que la gente me dice soy de roca y le pregunto ¿Cómo te llamas? y siempre hay una madre, una tía, una abuela que conozco», destacó.

Además, confesó que «hace bastante que no visita la región. «De golpe va a pasando el tiempo y después me doy cuenta que hace un montón que no voy, pero siempre con las ganas de volver, me encanta ir. La noche anterior no duermo, estoy como emocionada, que tiene que ver con las raíces que le dan una expectativa diferente. Que bendición haber nacido ahí», expresó.

Teté Coustarot aprovechó y manifestó su enojo con las condiciones de la Ruta 22

La Ruta 22 no está destrozada, está hecha bolsa. No lo puedo creer, mirá, me caliento con eso. No puedo creer como puede ser. Tenes las rutas internas con un paisaje tan bonito y ojala que el próximo dialogo la ruta este arreglada, vamos a pensar eso.