Thelma Fardin habló de su internación y explicó los motivos

En medio de la reanudación del juicio contra Juan Darthés, la actriz Thelma Fardín reapareció en el ambiente público y señaló que «todavía se está reponiendo» de la declaración en la causa donde es denunciante por violación agravada.

«Fue un momento muy duro el de mi declaración», contó Fardín en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial «Agarrate Catalina».

La artista contó que «cuando hablamos de revictimización, sabemos que el proceso judicial es extremadamente revictimizante, pero a mí se acabó la teoría: lo viví en el cuerpo, en carne propia».

Thelma denunció ante la justicia de Nicaragua en 2018 haber sido violada por Darthés, en medio de una gira de la tira «Patito feo» por ese país, cuando ella tenía 16 años.

«Entiendo que es parte del proceso, que es muy difícil hacerlo de otra manera, pero no deja de ser muy agotador y hasta que te repones, pasa mucho tiempo. Yo todavía estoy en ese proceso», señaló la actriz.

En ese contexto, hace algunas semanas atrás Fardín fue internada luego de dar testimonio ante la justicia brasileña vía Zoom. «Mi internación tuvo que ver con eso. Tuve un pico de estrés porque me costó mucho reponerme de la declaración», contó ella al respecto.

“Tomo antidepresivos y hubo algo que no me sentó bien de lo que estaba tomando. Muchos medios hablaron de intoxicación medicamentosa y la verdad es que yo tomo medicación desde que volví de México para hacer la denuncia. Está bien. Lo dijeron en esos términos, pero la verdad es que fue una mezcla de todo: un pico de estrés y esos medicamentos que venía tomando. Era un momento muy duro y, entre alguna cosa para dormir y los antidepresivos hubo una combinación que no me hizo bien”, aclaró.

En cuanto a su deseo, Fardín señaló que “tenemos el deseo de que haya un fallo que sea reparador, de algún modo” para su causa en las próximas semanas. Se espera que, en los próximos días, Darthes preste testimonio en el juicio junto a algunos otros testigos citados, antes de que se conozca el veredicto.