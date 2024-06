Tiago PZK, acusado de golpear en grupo al streamer Brunenger: «Me dijo que quería hablar y me pegaron entre 6»

Las redes sociales fueron sorprendidas este fin de semana largo por el testimonio del streamer Bruno Kruszyn, mejor conocido como Brunenger, quien aseguró que fue víctima de una brutal golpiza permetuada por el reconocido cantante Tiago PZK y su grupo de amigos.

Hoy no paso nada, pero hace 4 años matar*n a un pibe porque fueron de a 8 pegarle a 1. Tiago no aprendió nada y es el que tiene que dar el ejemplo.



Segui haciendo canciones sobre violencia de genero, sos igual de mierda que tu papa



pic.twitter.com/BYczAGotBq — Cosmo (@cosmo_army) June 21, 2024

El hecho de violencia ocurrió en Picheo, un local bailable ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras Bruno sostiene que fue el rapero quien comenzó la pelea, Tiago desmiente sus dichos y aseguró: «quienes me conocen saben que no soy un chabon violento». La versión de cada uno.

El relato de Brunenger: «Esto no va a quedar así, alguna acción voy a tener que tomar»

Mediante su cuenta de Instagram, el stramer contó la situación horas después de haberse perpetuado el hecho. «Estaba en Picheo, ahí, tranquilo, esperando a Valen, con Pablo, que estaba en el baño, vinieron lo sacaron a Pablo, vino Tiago PZK a querer hablar a los gritos y ahí empezó a pegarme entre seis amigos” contó mostrando las heridas en su rostro.

«Estoy recaliente, porque estos son los mismos que se hacen moralistas con otros temas que existen y después vienen y te pegan entre 6 cuando estás solo. Vino un guardia y sacó a Pablo, por eso me dejaron solo. Me empezaron a golpear de los costados los amigos y él de frente, y uno más que no sé si era el manager que también me empezó a pegar de frente. Qué manga de cag*nes, pero bueno” expresó Bruno.

“Brunenger”



Porque contó la frase que le dijo a Tiago Pzk segundos antes de recibir una inesperada trompada. pic.twitter.com/k66nXJig5A — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 22, 2024

“Viene y me dice ‘vos vas a venir a hablar conmigo’, y yo le dije que no quería hablar y me pega de una, y ahí ya era un problema de uno y uno, pero se metieron todos sus amigos y él se tiró para atrás para que todos sus amigos vinieran a pegarme. Pero bueno, esto pasa cuando uno es cag*n, tiene el cul* sucio y sabe que hizo las cosas mal” continuó.

«Él fue el que vino a pegarme y a hablarme cuando yo no quería hablar» explicó en otro vídeo. «Claramente esto no va a quedar así, alguna acción voy a tener que tomar porque esto no esta bien» advirtió el influencer.

Más tarde, relató en pleno vivo el momento exacto donde comenzó la violencia. «Yo le dije ‘¿Qué te tengo que tener miedo?’ y ahí es cuando, no sé le activé algo en su ego se ve, y me dice ‘Si, vos a mi me tenes que tener miedo’ y ahí, sin decir nada más, me pega de una en la boca, él fue el primero en pegar, él inicio todo» contó en vivo por Twitch.

Lo sucedido según Tiago PZK: «Esperemos a que esten las pruebas para hablar con propiedad»

Al hacerse público el hecho, el intérprete de «Entre Nosotros» decidió explicar su lado de la historia desde su cuenta de Instagram. “Lo llamé porque quería hablar, la gente que me conoce sabe que nunca me agarré a las piñas, que no soy un chabón violento para nada. De hecho, mi historia cuenta todo lo contrario” afirmó el cantante.

«En lo que estoy hablando con él (Brunenger) aparece un amigo de este y me dice ‘¿Qué onda con mi amigo? y en ese momento se fue todo al carajo gente, no pude controlar la situación. Yo me acerco al chabon y le digo quería hablar con vos, no te iba a pegar ni hacer nada. El chabon se pone loquito cuando le dije eso, se me pone frente a frente y me empuja y ahí se metio un seguridad a revolear piñas para todos lados» aseguró Tiago.

Aprendió bien de su papa eh, que tipo imbecil sos Tiago después te andas haciendo el moralista haciendo canciones sobre violencia pic.twitter.com/wjnDFU4JdI — Cosmo (@cosmo_army) June 21, 2024

“Quiero que quede bien en claro que yo solo quería hablar con él, no quería que se arme quilombo. No quería nada de esto, no quería puterío, porque me vengo comiendo un montón de garrones que no me merezco, entonces uno más no me suma” expresó el intérprete de «Los del Espacio».

Varias horas más tarde, el artista volvió a hablar del tema en sus redes y le pidió al público que esperen a que se revelen las pruebas antes de juzgar.

«Las perspectivas son muy distintas y se cuenta de forma distinta. Acá lo único que va a hablar son las pruebas y esperemos que esten, para hablar con propiedad, porque cada uno tiene su perspectiva de las cosas. Lo importante por lo menos para mí es ser sincero conmigo y con mi gente, con la gente que me conoce desde mis inicios y saben que me representa como persona y que no» dijo Tiago.

El caso causó indignación en las redes y muchos recordaron el caso de Fernando Báez Sosa, el joven brutalmente asesinado por una golpiza en una salida nocturna en Villa Gessel.