Tinelli habló de la crisis con Milett y reconoció que sus hijas no la quieren

Hace unos días, Yanina Latorre, desde el programa LAM, opinó sobre la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, en el marco del cumpleaños del conductor quien lo festejó en Madrid con sus hijos y lejos de su pareja Yanina especuló con versiones de crisis en la pareja.

En ese contexto, Marcelo rompió el silencio y en diálogo con Marina Calabró aclaró varios puntos. Lo cierto es que el conductor reconoció una crisis con su novia y que pronto se verán en Buenos Aires para ver si la pareja sobrevive a los enojos de la familia de él.

«Nos vamos a ver ahora en Buenos Aires, tenemos una charla pendiente», le habría dicho el conductor a la periodista Yanina Latorre. «Bueno, pero una charla pendiente es crisis», le marcó Marina Calabró en el pase radial que hicieron en El Observador. «Para mí no hay crisis, para mí se terminó todo y tienen la ilusión de revincularse», opinó por su parte la Yanina Latorre.

Según publica el medio Big Bang News, Calabró leyó un mensaje privado que le envió Tinelli: «Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no quiere. Yanina no quiere a Milett. Me la recontra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani, me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas. No corto ni pincho. Acá estamos comiendo con Cande, Coti, Mica y ‘El Tirri’. A Coti lo eligió Cande y yo amo lo que ella elija. A mí, me tienen rodeada la manzana», protestó el conductor.

Cuando debatieron sobre ese momento en el piso de LAM, Latorre logró dejar una devolución sobre el mote de opositora que le había puesto «El Cabezón». «Eso le debe decir a ella. Ahora entiendo, ella está odiada conmigo, no dije más que estaban separados, no sé por qué se enoja tanto. Y que para mí no iba por buen cauce, ella tiene 32, casi la edad de sus hijas, que nunca la quisieron. No estoy contando nada que no ocurra. Estoy describiendo una realidad», aseguró. «Marcelo pisó el palito y terminó reconociendo que las hijas no se fuman a Milett, que no es parte de la familia», soltó Ángel de Brito tras ese instante.

Por qué las hijas de Marcelo no querrían a Milett Figueroa

Según Yanina Latorre, «a las hijas les pareció una trepadora, que iba a usar al padre para conseguir laburo. Él es un hombre poderoso, ella una chica linda y joven», fue la sentencia que utilizó la panelista del programa LAM para describir el problema. «También las malas lenguas dicen que ella tampoco habría hecho nada como para ganárselas», agregó.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ¿En crisis?: qué había dicho hace unos días el conductor

Hace algunas semanas circulan por las redes sociales rumores de crisis o separación entre el conductor Marcelo Tinelli y la modelo Milett Figueroa. Desde la boda de Cande Tinelli, hija de Marcelo, no se los ve juntos. Además, algunos usuarios notaron que el periodista deportivo había dejado de seguir a su pareja en Instagram para luego comenzar a seguirla nuevamente.

El panelista del programa de Ángel de Brito, Pepe Ochoa le dijo a Marcelo, que tenían unos temas para hablar, a lo cuál Tinelli respondió «No, para nada, no estoy separado«.