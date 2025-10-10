Tini Stoessel volvió con todo: la letra de su nueva canción desató sospechas sobre De Paul

Tini Stoessel volvió a sacudir las redes con el estreno de “Otra noche más”, una canción tan pegadiza como polémica, ya que detrás de su ritmo sensual los fans aseguran que la artista habría dejado al descubierto que su historia con Rodrigo De Paul habría empezado mucho antes de su confirmación en redes.

Tini Stoessel sorprendió con “Otra noche más”: la canción que reaviva su romance con De Paul

El tema describe una relación clandestina llena de encuentros secretos: “Aunque tú y yo nos comamos a escondidas / bebé, mis sábanas nunca te olvidan” para muchos, esas líneas son una clara referencia a los meses en los que la cantante y el campeón del mundo habrían mantenido su vínculo lejos del ojo público, cuando él todavía no blanqueaba su ruptura con Camila Homs.

Lo cierto es que “Otra noche más” no sólo marca un regreso más maduro y provocador de Tini en lo musical, sino también un nuevo capítulo en su narrativa personal donde la artista parece dispuesta a hablar, aunque sea entre líneas, de los amores que marcaron su vida.

En redes, los “tinistas” y los fanáticos del futbolista revivieron viejos videos, miradas cómplices y gestos que, dicen, ahora cobran sentido.

“Nadie en Buenos Aires lo sabe / tú y yo disimulamos tan bien”, canta Tini, encendiendo aún más la sospecha de que su historia con De Paul fue mucho más intensa de lo que ambos reconocieron públicamente.

Si fue o no una confesión directa, solo ella lo sabe, pero lo cierto es que, una vez más, Tini logró convertir su vida amorosa en un hit muy pegadizo.