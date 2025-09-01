La boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tiene fecha y lugar, pero en las últimas horas trascendió un dato que sorprendió a muchos: la pareja no firmará un acuerdo prenupcial.

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se van a casar: “No hay prenupcial»

El abogado Mauricio D’Alessandro reveló en DDM que, pese a que el casamiento se realizará este año, “no va a haber prenupcial”. Una decisión que generó debate en torno al futuro matrimonio de la cantante y el futbolista.

Por su parte, la periodista Cande Mazzone brindó detalles exclusivos sobre el esperado evento: “Se van a casar en diciembre, quieren hacerlo en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre, antes de las fiestas. A mí me dicen entre el 16 y el 20″, precisó.

¿Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

El lugar elegido sería El Dok – Haras, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, un predio de estilo campestre donde ya celebraron su unión otras celebridades como Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y Jorge Lanata con Elba Marcovecchio.

El conductor interino de DDM, Pepe Ochoa, aseguró que estuvo en el lugar y comentó lo que cuesta reservarlo: “El lugar te ofrece todo. El alquiler no baja de los 150 mil dólares”, dijo, generando sorpresa entre los panelistas.

Además, según consignó Noticias Argentinas, el Dok-Haras habría sido el escenario de la reconciliación de la pareja, luego de un tiempo de distancia. Mazzone incluso deslizó que no se descarta la posibilidad de una segunda ceremonia en el exterior.

Tini Stoessel habló de su deseo de ser madre tras reconciliarse con Rodrigo De Paul

En paralelo a los preparativos del casamiento, Tini Stoessel habló de uno de sus sueños más personales: convertirse en madre.

“Me encantaría ser mamá, toda mi vida siempre dije que me encantaría, la verdad, tener esa posibilidad y esa oportunidad”, confesó la artista en una entrevista reciente.

La cantante admitió que en algún momento ese deseo se detuvo: “Hubo un momento de mi vida en el que se me apagó, pero no por algo malo”. Sin embargo, aseguró que en este último tiempo recuperó esa ilusión: “Este año volvió a florecer algo en mí y lo tengo presente, me encantaría”.

Con fecha, lugar y declaraciones íntimas, la boda de Tini y De Paul promete convertirse en uno de los eventos del año en el mundo del espectáculo argentino.