Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comparten un tatuaje secreto

Ambos lucen el mismo tatuaje, un delicado diseño de dos corazones tomados de la mano.

Redacción

Por Redacción

Tini Stoessel y Rodrigo De Pausumaron una coincidencia más a su historia: ambos tienen tatuado un diseño idéntico, dos corazones tomados de la mano.

El dibujo, pequeño y delicado, está grabado en la muñeca de cada uno y fue notado por sus seguidores en las últimas semanas.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comparten un tatuaje idéntico

Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas sobre el tatuaje, las imágenes en redes sociales fueron suficientes para que los fanáticos detectaran el símbolo compartido.

En fotos, tanto la cantante como el futbolista dejaron entrever el diseño, que representa unión y cariño.

El gesto conmovió a sus seguidores ya que, desde hace meses mantienen un perfil más bajo. Sin embargo, el tatuaje compartido señala que el lazo entre Tini y De Paul sigue firme.


