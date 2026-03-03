Tom Holland y Zendaya se casaron en secreto
El estilista de la actriz, Law Roach, confirmó que la pareja se casó y que la prensa “se lo perdió”.
Los actores Tom Holland y Zendaya finalmente se casaron tras estar 5 años en pareja. Los protagonistas de Spider-Man se conocieron hace 9 años durante el rodaje de la película de Marvel y oficializaron su relación en 2011.
La pareja favorita de Hollywood se habría comprometido entre Navidad y Año Nuevo de 2025, luego de que la actriz luciera un gran anillo de compromiso en su dedo anular.
“La prensa se lo perdió”: así confirmaron la boda de Tom Holland y Zendaya
Desde entonces, los actores optaron por mantener su relación en secreto y esconderse del ojo público, reduciendo sus apariciones públicas a casi cero.
Este domingo, los rumores de que Holland y Coleman caminaron hacia el altar comenzaron a tomar fuerza tras un comentario de un amigo íntimo de la actriz, quien aseguró en los Premios SAG que el casamiento ya tuvo lugar.
La confirmación llegó a través del estilista Law Roach, quien confesó al medio estadounidense Access Hollywood, que la esperada boda “ya pasó” y que la prensa simplemente “se lo perdió”.
El estilista y mano derecha de Zendaya confirmó el rumor que viene tomando fuerza desde fines de 2025, por lo que se especula que la boda finalmente ocurrió en diciembre o a principios de 2026.
