Triste final para Iván Chirinian en Survivor Expedición Robinson: el participante de Neuquén fue eliminado

Iván Chirinian, el participante oriundo de Neuquén, tristemente fue eliminado de Survivor Expedición Robinson. El jugador prometedor del reality recibió la mayoría de votos y no pudo llegar a la tan esperada final.

El participante apodado por sus compañeros «Tarzán» no logró superar el Consejo Tribal de este miércoles. Luego de la unificación y tras la eliminación de su amigo «Goldi», Iván fue uno de los apuntados por el resto de los compañeros que lo veían como una gran competencia.

El participante de Neuquén se destacó en todo el reality por su gran destreza y por su habilidad para adaptarse a cada situación que se le presentase. Además en el juego que enfrentó por última vez a los campamentos Norte y Sur, Iván fue la pieza clave que le dio la posibilidad a su equipo de llegar a la etapa de unificación sin perder a ningún integrante.

Cómo fue la eliminación de Iván, el participante de Neuquén

Tras la obtención de los vetos, Mauro Guarnieri le negó la posibilidad de nominar a Agustín Pérez y Martina Musillo se lo negó a Baltasar López, mientras que Aixa decidió usar el ídolo de inmunidad para proteger a Mauro. Estas jugadas fueron esenciales para Iván quedara afuera del reality.

La salida de este Consejo Tribal se definía entre Malena e Iván, pero este último recibió cinco votos en contra.

Luego de que Marley confirmara la eliminación de «Tarzán», este expresó: «Siempre me lo espero porque es un juego y estoy agradecido por esta oportunidad que me dieron. Aprendí muchísimo y me di cuenta de cosas importantes que tenía allá, no basura como la comida, me refiero a relaciones interpersonales y la familia, que las tenemos por añadidura y muchas veces no las podemos reconocer». El jugador sostuvo que no les guardaba rencor a sus compañeros y resaltó los buenos momentos que compartió con ellos.

Finalmente, en una entrevista personal, Iván contó que intentaron poner de su lado a Martín «Colli» pero entiende con su eliminación, que no aceptó.

«Habrá votado para ellos porque me veía como una amenaza al ser esencialmente superior. Pero bueno, hay que destacar que no es solo un juego de destreza física, sino también de actitudes variadas» , sostuvo y agregó: «Creo que era importante serle fiel a las personas que yo creía hasta el final. Se llama Survivor, pero debería ser Betrayal, es decir, traición . Es un juego de traición y a mí me cuesta mucho».