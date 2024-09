Iván Chirinian contó cómo fue su experiencia en Survivor Expedición Robinson: «No es replicable a nada»

El Consejo Tribal del miércoles definió que era tiempo de que Iván Chirinian dejara la competencia. El jugador oriundo de Neuquén pese a sus grandes habilidades no llegó a la final del reality y tras su eliminación decidió contarle a sus seguidores cómo fue su experiencia en Survivor Expedición Robinson.

En una entrevista íntima con Infobae, Iván también apodado «Tarzán» brindó detalles de su paso por el programa de supervivencia. «Puse a prueba mi instinto de supervivencia y me encontré con una vivencia que no es replicable a nada de lo que conocía», aseguró.

El participante neuquino contó que uno de los factores que lo ayudó a sobrevivir fue que desde joven mantuvo un estilo de vida «nómade». «Desde joven estuve en contacto con la naturaleza y supe encontrar un balance entre mi cuidado físico y emocional», expresó.

Tras esto explicó que si bien nació en Buenos Aires, se crió en el sur del país y siempre tuvo la oportunidad de viajar por la Patagonia y Brasil para poner a prueba sus límites. «Todo lo aprendí por fuera de la escuela convencional, ya que nunca logré enfocarme en el estudio. Estoy acostumbrado al frío y calor extremo, a realizar campamentos en medio de la nada y a hacer ayuno intermitente por varios días», reveló.

Pese a toda su experiencia personal, Iván sostuvo que vivir en la isla de Survivor no fue igual: «No puedo comparar la selva colombiana con mis viajes previos. Las sensaciones ante estas circunstancias las conocía, pero el clima, los animales y las plantas eran completamente diferentes».

Finalmente «Tarzán» explicó por qué en ocasiones decidía no participar de algunas competencias y fue contundente al decir: «Me anoté para realizar una supervivencia, si no me hubiese quedado en Buenos Aires. Si el premio era un baño yo prefería meterme en el mar».

Cómo fue la eliminación de Iván, el participante de Neuquén

Tras la obtención de los vetos, Mauro Guarnieri le negó la posibilidad de nominar a Agustín Pérez y Martina Musillo se lo negó a Baltasar López, mientras que Aixa decidió usar el ídolo de inmunidad para proteger a Mauro. Estas jugadas fueron esenciales para Iván quedara afuera del reality.

La salida de este Consejo Tribal se definía entre Malena e Iván, pero este último recibió cinco votos en contra.

Luego de que Marley confirmara la eliminación de «Tarzán», este expresó: «Siempre me lo espero porque es un juego y estoy agradecido por esta oportunidad que me dieron. Aprendí muchísimo y me di cuenta de cosas importantes que tenía allá, no basura como la comida, me refiero a relaciones interpersonales y la familia, que las tenemos por añadidura y muchas veces no las podemos reconocer». El jugador sostuvo que no les guardaba rencor a sus compañeros y resaltó los buenos momentos que compartió con ellos.