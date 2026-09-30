El descargo de Joaquin Levinton después de ser denunciado por abuso sexual y amenazas: “Estoy muy angustiado”

El cantante y líder de Turf, Joaquín Levinton, respondió este miércoles de manera pública a la denuncia que recibió por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas por parte de una mujer que aseguró ser su expareja. El músico negó que hayan mantenido una relación y advirtió que años atrás ya había sido denunciado por la misma persona con pruebas falsas.

La denuncia fue difundida en las últimas horas por LAM. Según el relato de la mujer, la relación con Levinton se habría extendido entre 2015 y 2020 y durante ese período habría atravesado distintos episodios de violencia física, psicológica y sexual.

Joaquín Levinton negó haber sido pareja de la mujer que lo denunció

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Levinton sostuvo que la mujer lo acosa desde hace años y afirmó que incluso se habría presentado en la puerta de su casa de manera «violenta». Sobre el vínculo, remarcó: “Nunca fue mi pareja,me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

Levinton participa actualmente como jurado de Es mi sueño, el reality de talentos de El Trece conducido por Guido Kaczka. El músico también había participado como concursante de MasterChef Celebrity 3, entre 2021 y 2022.

El cantante también aseguró que la mujer ya lo había denunciado hace más de tres años. Según su versión, en aquella oportunidad se presentaron pruebas ante la Fiscalía que demostraron que los dichos de la denunciante eran falsos.

“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, afirmó Levinton.

«Continua acosándome por Instragram»: el descargo de Joaquin Levinton tras la denuncia

La mujer, entre otras situaciones, denunció que habría sido obligada a consumir drogas y que algunas situaciones íntimas fueron registradas sin su autorización. Por su parte, Levinton asegura que la mujer lo acosa desde hace tiempo por redes sociales y que le habría enviado videos y fotografías desnuda. El cantante afirmó que su abogado conserva capturas de esos intercambios.

“Continua acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, sostuvo el músico.

El líder de Turf cerró su mensaje diciendo: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”. Por el momento, no existe una resolución judicial que determine la responsabilidad de Levinton.