Twitter: Elon Musk anunciará su reemplazante a fin de año

Elon Musk, el accionista mayoritario de Twitter, anunció que se encuentra en la búsqueda de un ceo que ocupe su cargo, en un futuro cercano, dentro de la aplicación. «Supongo que probablemente hacia finales de este año será un buen momento para encontrar a otra persona que dirija la empresa».

En esta línea, el dueño de Tesla y SpaceX ya había anunciado previamente que renunciaría a su cargo en caso de encontrar un nuevo director de la empresa, con el objetivo de «estabilizar la organización» y asegurarse de que Twitter se encuentra en una «situación financiera saludable».

Hace dos meses, el programador multimillonario había anunciado su inminente renuncia. “Renunciaré como director ejecutivo tan pronto encuentre a alguien tan tonto como para aceptar el puesto”, escribió Musk en Twitter, y dijo que después de eso solo se ocupará de los equipos de programación y servidores en Twitter.

En una encuesta que publicó en la que le preguntaba a los usuarios de Twitter si debía renunciar a la red social el 57,5% contesto que sí y el 42,5 lo apoyó.

Quién podría reemplazar a Elon Musk

En este contexto, desde que Musk anunció su salida de la dirección de Twitter surgieron distintos nombres para hacerse cargo de la aplicación:

– Jack Dorsey: un viejo conocido. Fue uno de los fundadores de Twitter y ocupó el cargo de CEO durante años en la empresa. Además, es reconocido por haber publicado el primer tweet de la historia, en 2006.

– Jason Calacanis: inversionista y empresario, se trata de una persona del círculo íntimo de Elon Musk. En una ocasión declaró que la dirección de Twitter significaría el cargo de sus sueños.

– John Legere: es un empresario estadounidense, ex director ejecutivo y presidente de T-Mobile US. Anteriormente trabajó para AT&T, Dell, Global Crossing.

– Margaret Sullivan: la única periodista dentro de los posibles reemplazantes: fue columnista en The Washington Post y trabaja actualmente como editora en The New York Times.

– Reed Hastings: es un empresario, filántropo y director ejecutivo estadounidense. Es cofundador, presidente y director ejecutivo de Netflix. Anteriormente habló de Musk y declaró que es la “persona más valiente y creativa del planeta”.