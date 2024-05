Homenaje a Diego Maradona en Nápoles: ¿Por qué Guillermo Coppola no fue?

A casi cuatro años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos Diego Junior, Jana, Dieguito Fernando, Gianinna y Dalma se reunieron en Nápoles para inaugurar un parque temático llamado “Diego vive”, en modo de homenaje al futbolista.

El evento se realizó el pasado miércoles 29 y contó con la presencia de los allegados más cercanos de la familia Maradona, quienes celebraron el recuerdo del futbolista en la ciudad que lo vio crecer.

Guillermo Coppola, ex representante de Maradona, no asistió al homenaje y generó desconciertos. En una nota que brindó a Intrusos (América) contó la razón por la cual decidió no participar del festejo.

Homenaje a Diego: ¿Qué fue lo que dijo Guillermo Cóppola

“El evento fue organizado por argentinos que lograron reunir a toda la familia en un homenaje a Diego, ‘Diego vive’. Se hizo en una ciudad donde, además de él, sus hijos tienen una historia. Me encantó”, empezó a relatar.

“Me gustó que se haya podido hacer pese a las dificultades. Sabía que el Nápoles tenía derechos sobre las camisetas que había usado Diego, pero pese a las circunstancias se pudo realizar y con éxito”, agregó

“Me parece genial que se haya juntado toda la familia y los amigos en este homenaje. Hablaron conmigo y con Claudio Caniggia, pero no asistimos porque había pasajes que me parecieron muy raros. Si querían que fuera, me acomodaban en otro lado”, manifestó el exrepresentante del astro.

“Yo tuve muchas reuniones para ayudar a organizar el evento, aclaré que iba sin honorarios, solo necesitaba el pasaje y la estadía. No culpo a nadie ni creo que haya una mano oscura, simplemente me parece raro que no hubiera pasaje para mí”, se justificó.

Coppola dio a entender que la verdadera razón por la que no fue es porque el “tema de los pasajes” le dio a entender que alguno de los presentes no lo querían allí: “Diego Junior quiso hablar conmigo e incluso hablé con Vero Ojeda antes de irse. Con Giannina y Dalma está todo bien. Por lo tanto, no existe ningún conflicto como para que no me quieran ahí”, finalizó.

Homenaje a Diego: lo que dijeron los hijos de Maradona

“Fue hermoso, la verdad. Y volver a Nápoli, con mi hermana y mi mamá después de 33 años, fue muy fuerte”, dijo Gianinna a Teleshow. En esa misma línea, sumó: “El amor absoluto de los napolitanos es maravilloso”. Por su parte, Diego Junior le confió a este medio que se trató de un encuentro “maravilloso”. “Pudimos hacer una conferencia de prensa acá, en Italia, todos juntos, en la que recordamos a nuestro padre con varias anécdotas. Los que más hablamos fuimos Dalma y yo”.

En sus redes sociales, el más pequeño de los descendientes de Maradona, compartió una foto suya en la muestra. “Con la Copa del Mundo en mis manos”, escribió. Ante la enternecedora imagen, los fanáticos del futbolista lo llenaron de mensajes de apoyo y halagos: “Te amamos Dieguito”; “Tu papá fue un genio. Esa la levantó y la ganó solo”; “Tenés la esencia de tu viejo”; “Sos hermoso y tenés mucho carisma”; “Llevás ese orgullo por tu gran padre y tu madre”; “Orgullo de padre, Dieguito. Nos dio tanta alegría, tenés mucha sencillez, no cambies nunca”; “La sonrisa del padre…”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron en el posteo.