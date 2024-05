La hija de Ricardo Iorio, furiosa, trató a los Premios Gardel de «lacras»: La reinvindicación que hizo Ricardo Mollo

Esta semana se celebraron los Premios Gardel, premiación de la música argentina, en el Movistar Arena. La gala estuvo llena de momentos memorables, como el recibimiento de Miranda de su primer Gardel de Oro, el discurso de Lali Espósito y los divertidos shows que dieron algunos de los nominados.

Sin embargo, no todos tienen una opinión positiva de la edición de este año. Daiana Iorio, hija del «padre del heavy metal argentino» Ricardo Iorio, mostró su enojo con la premiación en sus redes sociales. La joven está indignada por la falta de un homenaje a su padre, fallecido en octubre del año pasado.

La palabra de Daiana «Dejaron ver la lacra que son»

En una historia de Instagram, Daiana apuntó contra los premios y escribió: “Premios Gardel, perdieron su última oportunidad de homenajear al padre del metal pasado. Dejaron ver la lacra que nunca dejaron de ser. La sinarquía de la música”.

Ricardo Iorio falleció el 24 de octubre del 2023 a sus 61 años. El músico formó parte de tres bandas que fueron fundacionales para el metal pesado argentino Hermética, V8 y Almafuerte. Luego de su fallecimiento, su hija le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram.

«Te encuentro en las risas y gestos de tus nietos. En tus canciones interpretadas por ellos o al escucharlas cuando me las piden para dormir. También en sueños y en señales. En 36 años de semejanzas que muchas veces condujeron a diferencias, no medió jamás entre nosotros traición alguna» escribió Daiana y compartió una tierna foto con Ricardo.

Ricardo Mollo sobre los Premios Gardel: «Iorio fue un tipo muy valioso y nadie se acordó de él»

Esta semana el cantante, lider de Divididos y ex Sumo, Ricardo Mollo, visitó el programa de streaming Industria Nacional, conducido por Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu, Lía Copello y Matías Mowszet.

«Es una figura un poco tapada la de Iorio ¿No?“ dijo Marcos Aramburu, hablando sobre la ausencia del artista de metal en los Premios Gardel. «Nadie se acordó de él. No sé por qué, él fue tipo muy valioso, un gran escritor, que ha escrito cosas muy buenas” opinó Mollo.

“Lo que pasa es que tenía su locura… como todo, hay cosas que te gusta y hay cosas que no” continuó el intérprete. “Me acuerdo de una frase de él, que me dijo ‘yo escribo cosas a la noche y a la mañana las quemo porque se me aparecen mil infiernos, amigo” comentó entre risas.

“Es un tipo que ha hecho un aporte no solamente al metal, a la poesía, a la música” cerró el líder de Divididos.