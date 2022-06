Un argentino armó un cubo de 12 caras en menos de 30 segundos y rompió un récord mundial

Leandro Martín López tiene apenas 18 años y a los 12 encontró su pasión por armar los famosos Cubos Rubik. Con el paso del tiempo fue mejorando su habilidad y en los últimos días se robó todas las miradas al romper el récord mundial luego de armar un cubo de 12 caras (Megaminx) en menos de 30 segundos.

En eso estamos de RN Radio (90.9 en Neuquén y 105.7 en Roca) dialogó con Martín López, quien contó que el próximo año decidió estudiar veterinaria en la UBA, y dio detalles sobre la competencia de armado de cubos.

Con un promedio 29,27 segundos luego de cinco intentos, el argentino desplazó al peruano Juan Pablo Huanqui, quien ostentaba el anterior récord de 30,39 segundos.

La competencia fue organizada la Agrupación de SpeedCubing Argentino (A.S.C.A) y se llevó a cabo en el campus de la Universidad Tecnológica Nacional. El desempeño de Martín venía en buen nivel: el joven se tenía fe para este evento y no defraudó.

«Es raro ser famoso por esto. Me estuvieron llegando muchas felicitaciones, así que fue algo lindo. Empecé porque tenía un cubo en casa, y uno de mis hermanos lo había podido armar. Me puse a investigar y encontré un tutorial para hacerlo, entonces me sumé a eso», explicó.

López contó sobre sus inicios con el cubo de 12 caras y dio algunos trucos para armarlo: «Después vi que había uno de 12 caras y me interesó eso, y me metí de lleno. Y desde ahí, ya van 6 años en los que vengo haciéndolo. Hay ciertos algoritmos, con algunas piezas claves. Tenés que saber identificarlos a medida que los armas, porque te permiten hacerlo más rápido».

«En 2018 fui por primera vez a competencias, y en mi segunda participación pude ganar. Ahí me di cuenta que podía tomármelo más en serio», agregó.

Ahora, López es el primer argentino que consigue anotarse un récord mundial en la disciplina y fue campeón la UTN. Las reglas del juego establecen que el ganador se decide contabilizando el promedio del tiempo en cinco intentos posibles.

La disciplina, llamada speedcubing, posee diferentes categorías. El argentino es especialista en “Megaminx”, que consiste en el armado de un cubo de 12 caras en el tiempo más corto posible.

«Va a haber un campeonato en Brasilia, y vamos a ir con varios competidores del país. Ahora estoy tratando de conseguir fondos para viajar y representar al país», agregó. Quienes deseen colaborar con el joven, pueden hacerlo a través del CBU 0110040230004018957751.

Escuchá la entrevista con Martín López en «En eso estamos» de RN Radio

