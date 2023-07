Una actriz denunció haber sido abusada por Jonah Hill cuando era menor de edad

La actriz estadounidense Alexa Nikolas, protagonista de varias series juveniles como Zoey 101, denunció en sus redes sociales haber sido abusada a los 16 años por el actor y comediante Jonah Hill, durante una fiesta en la casa de Justin Long, otro conocido interprete de Hollywood.

En su publicación, realizada en Twitter, la actriz reveló que los hechos tuvieron lugar en 2008, cuando fue invitada participar de la fiesta en la casa de Long. Allí, comentó que había mucha gente borracha «porque los depredadores estaban alimentando a los menores con un montón de alcohol«.

Según mencionó, en un momento se le acercó Hill, de por entonces 25 años. «Parecía tener los ojos puestos en mí porque en un momento dado quise agarra un cigarro y me dijo que tenía uno en su cocha justo afuera», narró Nikolas.

«No me pareció un gran esfuerzo, así que confié en él. Salí y tomó los cigarros de su asiente delantero», relató la actriz.

Fue en ese instante cuando ocurrió la agresión sexual, afirmó la actriz: “Jonah Hill no me dio el cigarro lo cual me pareció raro y luego mientras caminábamos de regreso a la puerta se lo pedí y no dijo nada, pero me azotó contra la puerta y me metió la lengua hasta la garganta. Estaba tan horrorizada que lo empujé y corrí adentro”.

🧵After reading Sarah Brady’s admirable post about #JonahHill I just gotta say when I was 16 I got invited to a house party at #justinlongs house where he was living with some lame predator actor from CSI Miami. I’ll look up the name later and find him.