Una joven de Cutral Co cerró la gala de Canta Conmigo Ahora, el programa de Marcelo Tinelli

Pía Mieres, la joven de Cutral Co, estuvo en Canta Conmigo Ahora. Foto: Captura video

«Canta conmigo ahora», el certamen en el cual regresó Marcelo Tinelli a la televisión, tuvo anoche la presencia de una artista regional. Pía Mieres, la joven de Cutral Co, interpretó “Tren del Cielo” y con su voz cerró la gala del programa emitido el miércoles.

“Vengo de la Patagonia, de la provincia de Neuquén, tengo 18 años, estoy estudiando la carrera del Profesorado de Música. Recién estoy en primer año. Vamos con todo, que sea lo que Dios quiera”; dijo en su presentación y antes de salir a escena ante los 100 jurados que tiene el concurso de canto, que es una versión local del All Together Now, originado en la BBC británica.

Durante su performance, varias personas se levantaron de su silla, lo que significa en el formato del programa que apoyan la interpretación.

Pía Mieres contó que hizo “el casting online, pensé que no pasaba de que me llamen” y ya seleccionada expresó: “Acá estoy a dar lo mejor de mí”, celebró.

“Quiero dedicarle esta presentación a mi papá que hoy no me pudo acompañar. Espero que les guste mi presentación y que canten conmigo”, fueron sus palabras previas momentos previos a interpretar el tema que popularizó Soledad Pastorutti.