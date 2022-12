Uruguay, eliminado del Mundial Qatar 2022: los mejores memes

Uruguay venció a Ghana por 2 a 0, en el marco de la tercera y última fecha del Grupo H. Sin embargo la victoria de Corea del Sur ante Portugal lo dejó eliminado del Mundial de Qatar 2022. Como no podía ser de otra manera, el duro golpe generó distintos memes en redes sociales.

Giorgian De Arrascaeta con un doblete, a los 26 y 32 minutos del primer tiempo, le dio el triunfo al conjunto uruguayo. El arquero de Uruguay Sergio Rochet, a los 20 minutos de la primera etapa, le contuvo un penal a André Ayew.

Con este resultado, el equipo uruguayo alcanzó las cuatro unidades pero finalizó en la tercera posición por diferencia de gol y quedó eliminado del Mundial al terminar por detrás del líder Portugal y el escolta Corea del Sur.

Ghana and Uruguay players at the airport when they are flying back home.pic.twitter.com/VSFMjY0UBZ