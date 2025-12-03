Valeria Mazza habló de Pampita, Pergolini y reveló si iría a “Otro Día Perdido”

Valeria Mazza fue una de las elegidas por la revista Gente para formar parte de los Personajes del Año, donde además de lucir su espectacular vestido, habló con la prensa y disfrutó de una noche de reencuentros con amigos de la farándula.

Valeria Mazza, contundente sobre el cobro a la prensa y su posible visita al programa de Pergolini

El momento picante de la noche fue cuando el periodista Nahuel Saa, conocido como La Criti, le preguntó por la polémica que se armó porque Pampita dijo que solo iría al programa de Mario Pergolini si le pagan.

“Apa, pipetuá”, respondió sorprendida Valeria Mazza. “¿Qué te parece?, ¿vos cobrás por las notas?”, le consultaron a la modelo y ella fue contundente con su respuesta: “Yo en Argentina jamás he cobrado a la prensa, afuera es muy común que se cobre”.

Al ser consultada sobre si visitaría el programa “Otro Día Perdido”, la modelo respondió: “Yo iría, pero tengo que hablar primero con Mario porque tenemos un pasado. Vamos a ver si voy, no lo sé”.