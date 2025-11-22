El secreto del look de Pampita: cómo logró el falso carré que fue furor

Durante la noche del 20 de noviembre, Pampita Ardohain volvió a convertirse en el centro de todas las miradas al llegar a la gala benéfica de Barón B con un look impactante y un supuesto cambio de corte que revolucionó a los amantes de la moda. Junto a su estilista, la modelo sorprendió al dejar atrás —al menos por unas horas— su clásica melena larga para lucir un carré estilo bob, uno de los cortes tendencia de la temporada.

Con una estética disco y ultra sensual, Pampita eligió un vestido plateado ceñido al cuerpo, brillante y con un profundo tajo lateral que dejaba a la vista una de sus piernas, además de un escote abierto en la espalda. Su figura, sumada a la impecable elección de accesorios y maquillaje, hizo que la alfombra roja la recibiera como una de las mejor vestidas de la noche.

¿Se lo cortó? El truco detrás del “falso bob” que confundió a todos

La incertidumbre estalló al día siguiente, cuando Pampita reapareció con su pelo largo intacto, generando dudas sobre si había usado peluca o extensiones. En redes sociales, muchos usuarios analizaron fotos y capturas, señalando detalles en las puntas que parecían confirmar un corte real.

La respuesta llegó desde SQP (América), donde Lizardo Ponce consultó directamente a Zacarías Guedes, el estilista de confianza de Pampita. Fue él quien despejó cualquier rumor: no hubo tijera ni peluca de por medio.

Según explicó el profesional, el falso carré se logró a través de un trabajo de trenzado completo sobre el pelo natural de la modelo, que fue recogido y escondido debajo de unas extensiones rectas estilo bob, dejando únicamente visibles las raíces reales de Pampita. El resultado fue tan perfecto que logró engañar incluso a ojos expertos.

Pampita, siempre un paso adelante en las tendencias

El falso bob se volvió tendencia inmediata en redes, donde seguidores, estilistas y fashionistas celebraron la audacia del look y la naturalidad del acabado. Una vez más, Carolina Ardohain demostró su capacidad para reinventarse y marcar agenda en cada evento, apostando por la originalidad sin perder su sello personal.