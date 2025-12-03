SUSCRIBITE
Moda y Belleza

Los looks de los famosos en la fiesta de los Personajes del Año de Gente

Moria Casán, Pampita y Valeria Mazza fueron algunas de las figuras que posaron para la revista.

Redacción

Por Redacción

Gente realizó la gala con los Personajes del Año a la que asistieron las celebridades que más se destacaron durante 2025 y los famosos se vistieron de gala para el evento.

Estos fueron los looks que eligieron los famosos para el momento de la foto

Según la Agencia Noticias Argentinas que estuvo presente en la celebración el color estrella de la noche fue el color negro, aunque también se vieron muchos vestidos en plateado y algunos en la gama de los marrones, que sigue siendo tendencia desde el invierno y se mantiene para el verano.

Yanina Latorre/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Migue Granados/Foto: Agencia NA-Juan Foglia
Momi Giardina/Foto: Agencia NA-Juan Foglia
Julieta Poggio/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Moria Casán/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Paula Chaves/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Luck Ra/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Leandro Paredes y Camila Galante/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Mariana Fabbiani/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Valeria Mazza y Alejandro Gravier/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Juli Castro/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Gustavo Pucheta y Fabián Paz/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Analía Maiorana y Diego Santilli/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Fernando Dente/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Pampita/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Cami Mayan/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Daniela Celis/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Paz Cornú/Foto: Agencia NA-Juan Foglia

Con información de Noticias Argentinas


Temas

Looks

Moda

Revista Gente

