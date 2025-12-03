Los looks de los famosos en la fiesta de los Personajes del Año de Gente

Gente realizó la gala con los Personajes del Año a la que asistieron las celebridades que más se destacaron durante 2025 y los famosos se vistieron de gala para el evento.

Estos fueron los looks que eligieron los famosos para el momento de la foto

Según la Agencia Noticias Argentinas que estuvo presente en la celebración el color estrella de la noche fue el color negro, aunque también se vieron muchos vestidos en plateado y algunos en la gama de los marrones, que sigue siendo tendencia desde el invierno y se mantiene para el verano.

Yanina Latorre/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Migue Granados/Foto: Agencia NA-Juan Foglia



Momi Giardina/Foto: Agencia NA-Juan Foglia



Julieta Poggio/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Moria Casán/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Paula Chaves/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Luck Ra/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Leandro Paredes y Camila Galante/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Mariana Fabbiani/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Valeria Mazza y Alejandro Gravier/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Juli Castro/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Gustavo Pucheta y Fabián Paz/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Analía Maiorana y Diego Santilli/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Fernando Dente/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Pampita/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Cami Mayan/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Daniela Celis/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





Paz Cornú/Foto: Agencia NA-Juan Foglia





