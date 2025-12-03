Los looks de los famosos en la fiesta de los Personajes del Año de Gente
Moria Casán, Pampita y Valeria Mazza fueron algunas de las figuras que posaron para la revista.
Gente realizó la gala con los Personajes del Año a la que asistieron las celebridades que más se destacaron durante 2025 y los famosos se vistieron de gala para el evento.
Estos fueron los looks que eligieron los famosos para el momento de la foto
Según la Agencia Noticias Argentinas que estuvo presente en la celebración el color estrella de la noche fue el color negro, aunque también se vieron muchos vestidos en plateado y algunos en la gama de los marrones, que sigue siendo tendencia desde el invierno y se mantiene para el verano.
Con información de Noticias Argentinas
Comentarios