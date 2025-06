Valu Cervantes y su relación con Enzo Fernández: “Le inventaron tantos romances, que uno más ya es lo mismo”

Valentina Cervantes habló con Puro Show sobre la exposición que cobró en el último tiempo toda su familia: “No me critican por la exposición de mis hijos, la gente en eso no me critica”.

La modelo e influencer vive con mucha alegría su reconciliación con Enzo Fernández: “Por suerte, estamos muy bien, ahora compartiendo un montón de tiempo juntos con la familia. Estamos en una etapa tranquila, venimos bien”.

Pampita desmintió romance con Enzo Fernández: “No lo conozco, lo juro por mis hijos”

“Desde que volvimos, algunas cosas se cambiaron, otras siguen iguales. Hace muchos años que estamos juntos. No es difícil ser novia de jugador de fútbol, te vas a acostumbrando, es como ser novia de cualquier otra persona”, detalló Valentina.

La joven también opinó sobre el supuesto romance que Enzo habría tenido con Pampita: “Vi que hubo rumores, ella me mandó un mensaje. Es una gran mujer. Sinceramente, yo los paso por arriba. Le inventaron tantos romances siempre, que uno más o uno menos, es lo mismo”.

Además del llamado a Valentina, Pampita se apuró en desmentir el supuesto affaire con el futbolista: “Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández, lo juro por mis hijos. Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano… Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar. Si hubiera tenido un affaire lo diría porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo. Así que creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”.