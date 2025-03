Valentina Cervantes reveló si le preguntó a Enzo Fernández sobre su romance con Nicki Nicole

Tras superar la crisis en su relación, Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron volver a apostar por el amor y retomaron su larga relación tras permanecer tres meses separados. En el medio, se vinculó al futbolista con diferentes mujeres, entre ellas con la cantante rosarina Nicki Nicole.

La palabra de Valentina Cervantes: «Tuvimos nuestras charlas»

La modelo e influencer dialogó con las cámaras de LAM sobre la decisión que ambos tomaron de volver a estar juntos y reunir a su familia: “Tuvimos nuestras charlas y también arreglamos las cosas en las que quizá no estábamos muy de acuerdo. Acomodamos todo bien para seguir con la familia y obvio por nuestra pareja”, le contó a Ángel de Brito.

El conductor aprovechó para consultarle sobre si, al rejuntarse, hablaron de sus relaciones mientras estaban separados, a lo que la modelo firmemente contestó: “No. Viste que en esos terrenos es mejor no entrar”.

“Aparte, si él estaba soltero… Suponete que me entere de algo y le pregunto, ¿qué me puede decir? No le puedo recriminar nada. Prefiero no entrar ahí”, sostuvo.

Ante esa respuesta, el conductor le pregunto si es de escuchar a Nicki Nicole, con quien se rumoreó estaba en una breve relación con el campeón del mundo. Valentina reconoció escuchar muchos de sus temas y se declaró fan de sus canciones.

“Por ejemplo: llega ese rumor y vos le preguntás ‘Che, bueno, Nicki Nicole, ¿Qué pasó?’”, consultó De Brito.

“No, no, aparte yo a la chica no la conozco, tampoco la puedo juzgar, a mí no me hizo nada. Y si estaría con Nicki Nicole, estando separados tampoco. Prefiero no meterme ahí”, remarcó.