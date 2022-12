Video: así quedó la pierna del hincha de la Selección que prometió un arriesgado tatuaje y cumplió

Gonzalo, un fanático de La Scaloneta que se volvió viral en redes sociales, estaba convencido de que Argentina sería campeón del Mundial Qatar 2022. Era tal la confianza que luego de finalizar la fase de grupos decidió tatuarse los resultados partido a partido en su pierna izquierda.

“¿Qué te hiciste, boludo? Flasheaste. ¡Hay que esperar un poco!”, le decía Leandro a su amigo, según detalla Infobae en su sitio web. “¿Qué voy a esperar amigo, si hace 36 años que vengo esperando y no llega, boludo? Todos dicen: ‘si gana me lo hago’. Es lo mismo que el que dice: ‘si consigo trabajo me voy a Luján caminando’. ¿Por qué no vas caminando a Luján primero y después te fijás si te llega el laburo? Todos hacen la misma: ‘si gana me lo hago, si gana me lo hago’ y ¿qué estás sacrificando? Nada, si van a la fija. No, esto es para valientes. El que no, que se baje antes”, sostenía Gonzalo que mantuvo siempre la fe intacta en el conjunto nacional.

Así, después de sufrir con los penales ante Francia, Gonzalo terminó el tatuaje, completó el fixture de la Selección en su pierna y Leandro se encargó de compartirlo en su cuenta de TikTok.

“Cuándo te digan loco, deciles que sí. Si vos creés en lo que estás haciendo, creélo siempre. Si nadie te consulta a vos para hacer nada de su vida, ¿por qué vos le vas a consultar a los demás, qué hacer con la tuya?”, dijo el hincha. ¿La paradoja? Uno es de River y otro de Boca pero el apoyo para La Scaloneta los unió siempre.

Una marea humana celebra con los campeones del mundo

La Selección Argentina, con el capitán Lionel Messi a la cabeza, celebra en caravana la obtención del título en el Mundial de Qatar 2022. Una multitud acompaña al equipo en la Ciudad de Buenos Aires.

El micro partió desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza a las 11:30, alrededor de una hora antes de lo previsto a raíz de la marea de gente que salió a las calles para festejar la consagración que significó la tercera Copa del Mundo.