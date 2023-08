Video: el repudiable móvil de Fabián Doman con dos integrantes de pueblos originarios

Un desagradable momento pasaron un hombre y una mujer, integrantes de pueblos originarios y del Tercer Malón por la Paz que se realizó en Buenos Aires, cuando una móvilera del programa de Fabián Doman los entrevistó este viernes.

El diálogo, ampliamente repudiado minutos después en las redes, tuvo lugar en el subte, cuando una reportera de Bien de mañana, que tiene al expresidente de Independiente como conductor, recorría los vagones en busca de testimonios.

Fue en ese momento que, al observar a dos personas que lucían con una vestimenta diferente, les preguntó sin mediar palabra de dónde provenían.

«¿Qué habrá querido decir?», dijo en tono burlón la notera, luego de que el hombre, quien estaba acompañado por una mujer, le respondiera en un idioma indígena.

«Somos pueblos indígenas, tiene que aprender la gente de Argentina a hablar el idioma de los indios», le retrucó el hombre, molesto por la situación y la risa irónica de la periodista.

«Tienen que renovar todo, que no sirve eso«, agregó, sobre el panel que integra el programa de Fabián Doman en El Trece.

Tras esa respuesta, desde el estudio se escuchó a alguien decir a modo de queja: «Velamos por los derechos de los pueblos originarios y el indio nos quiere rajar, dejar sin laburo, ¿cómo es el tema?».

Durante todo el diálogo, que no superó los dos minutos de extensión, se pudo ver tanto a la movilera como al resto del equipo expresarse de manera sarcástica y discriminatoria con la pareja, que reclamó por el respeto a las comunidades originarias desde el inicio del reportaje.

En medio de las risas y las burlas, la mujer que acompañaba al hombre intentó explicar que participaban del Tercer Malón de la Paz, movilización en repudio a la reforma constitucional de Jujuy. «Yo le estoy hablando en serio, primero no me rio«, aseguró.

Finalmente, Doman le pidió a la reportera de su programa que se retirara de lugar, inexplicablemente molesto con los entrevistados: «Andate Magui, tampoco que me dé clases de moral, me banqué bastante que el señor te trate un poquito mal al principio, ya que la señora también te trate mal no«.

Fuerte repudio en redes sociales

Una vez compartida en redes sociales, la entrevista fue duramente cuestionada y repudiada por los usuarios, quienes se quejaron de la burla permanente del programa para con el hombre y la mujer.

«Repudiamos el racismo y la burla en el programa “Bien de mañana” por parte del periodista Fabián Doman y su equipo hacia dos personas indígenas del Tercer Malón por la Paz», expresaron desde la Agencia Presentes, dedicada al periodismo de géneros, diversidad y derechos humanos, entre otras organizaciones.