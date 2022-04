Video: Graciela Alfano renunció en vivo a «Socios del espectáculo» y generó un escándalo

Los conductores del ciclo «Socios del Espectáculo», por eltrece, se vieron sorprendidos este martes por la renuncia en vivo de una de sus panelistas: Graciela Alfano.

La artista anunció que se retiraba en «Mañanísima», el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, donde fue consultada sobre el tema.

Si bien Alfano justificó que su decisión tenía que ver con un nuevo proyecto con Barbieri, ya pensando en el verano, lo cierto es que salieron algunos reclamos con la conducción de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Viste, Adri, que cuando empezamos yo te lo dije muy claramente: ´che, ¿yo a vos te gusto?´. Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos, pero te digo la verdad, Adrián, cada vez que yo abro la boca vos sufrís”, indicó en ese ida y vuelta.

«Hagámonos cargo. Y no me miraban no porque destratan o son mala gente y maleducados, tal vez era porque no tenía que ver con la característica del programa. Yo estaba acá pintada, entonces en un momento dije ´¿yo vengo acá a hacer de clac (aplaudidor)?´”, agregó.

Y concluyó: “Me pareció que había que blanquear, los chicos, más vos Adrián, te lo digo en la cara, vos sufrís, te juro que sí”.

Por su parte, Pallares lo negó y se justificó. “Capaz que uno está muy concentrado en el programa. Para nosotros siempre ha sido y es, ojalá que siga siendo, un gusto tenerte a vos acá, sos una diva, una estrella…”, comenzó.

Pero Alfano lo interrumpió: “Yo sé lo que te digo, vas a trabajar mejor sin mí y yo voy a estar en otro programa más cómoda también”.

Y Pallares devolvió: “Esto terminó siendo personalizado conmigo, creo que hay un malentendido de arranque, que alguien te dijo a vos que yo había dicho algo. Yo nunca dije eso, mis compañeras que trabajan conmigo saben cómo trabajo yo. Sino parece que es una decisión que me cae a mí y yo no tengo nada que ver”.

«Yo lo que siento es que no estás cómodo conmigo, es mi sensación, tal vez no es tu intención, y entonces me parece lo mejor exorcizar”, concluyó Grace.

Finalmente, Lussich tomó la palabra: “Acá nadie tiene que convencer a nadie, si Graciela tiene estas sensaciones, de parte nuestra en todo caso es pedirte disculpas si te hicimos sentir incómoda. Y por otro lado, hacer saber que no ha sido la intención y que creemos que no es así de nuestra parte», cerró.