Daniel Osvaldo se enojó con la prensa: «El respeto ustedes no lo conocen»

Daniel Osvaldo se mostró furioso con la prensa, luego de que un movilero de Intrusos le preguntara por su relación con Daniela Ballester.

Un cronista de América TV fue a buscar a Osvaldo a la puerta de C5N, canal en el que trabaja su pareja pero el exfutbolista se enojó al explicar que no se considera una figura pública.

“Qué rompe pelotas que son, ¿siempre van venir? Es de mal gusto que vengan siempre al lugar de trabajo porque la pueden complicar a ella. Estamos felices y contentos, ¿qué más quieren?”, se quejó el cantante, mientras esperaba a su novia.

“Nosotros no somos públicos ni chimenteros. El respeto ustedes no lo conocen. ¿Cuántas veces les dije que no quería hablar? Ahora te hablé y qué haces, ¿venís mañana?”, continuó de manera irónica.

Llegado el momento el cronista le preguntó a la periodista si hubo terceros en discordia y el exfutbolista cerró: “¿Ves que sos un boludo?”.

Wanda Nara adelantó parte de su próximo tema musical

Wanda Nara fue invitada al programa Sería Increíble de Olga y en medio de una larga charla adelantó su próximo tema musical: «Tóxica».

En noviembre del año pasado, Wanda se había lanzado como cantante al sacar su primer tema llamado Bad Bith. Poco tiempo después lanzó O bicho vai pegar, un tema en portugués que fue grabado en una favela de Brasil.

“¿Querías que te llame? Te estoy llamando ¿Por qué no respondes?”, dice la primera parte del adelanto del tercer tema. Luego continúa: “¿Querías que cambie, ahora sabes qué? No cambio nada y te bloqueo… Tóxica”.