Video: la tierna revelación de Thiago Messi sobre en qué selección quiere jugar

Thiago Messi, hijo del astro argentino Lionel Messi, viene de consagrarse campeón de la Florida Academy League con la categoría U12 del Inter Miami de Estados Unidos, el equipo donde juega su padre; y este viernes se volvió viral por una entrevista en la que reveló si le gustaría jugar para la Selección Argentina o España.

El joven participó de un evento internacional en Estados Unidos donde dio una entrevista con José Ramón de la Morena y habló de varios temas.

“Me pongo más nervioso cuando juego, que viendo a mi padre. Mi mamá está igual, se pone nerviosa”, contó el mayor de los hijos de Lionel y Antonela Roccuzzo, y también afirmó: “No me importa cómo podría ser mi mejor gol, solo quiero marcar. Pero con la derecha, con la izquierda no soy muy bueno, no salí como mi papá. Practico, pero él no me pregunta mucho”.

Para qué selección quiere jugar Thiago Messi

“Yo quiero jugar con Argentina”, dijo Thiago Messi, quien pese a las insistencias del periodista, descartó rotundamente cambiar de parecer.

Thiago nació en Barcelona el 2 de noviembre de 2012, por eso Ramón de la Morena indagó sobre las posibilidad de lucir esa camiseta.

