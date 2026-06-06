Los seis libros que recomienda Lecton: novedades, ciencia ficción, historias sobre duelo e infantiles

Los huérfanos de Rainshadow

Naomi Ishiguro

La vida es dura para los habitantes de Rainshadow City, un lugar donde la pobreza y la corrupción están a la orden del día, y donde viven aterrorizados por una organización criminal conocida como los Cuervos de la Suerte.



Toshiko, Jun y Mei Kawakami forman una familia cuyos lazos provienen de la lealtad y no de la sangre. Viven al margen de la ley y solo tienen un objetivo: vengar el asesinato de su querida «tía» Reiko a manos de los Cuervos de la Suerte. Haru, hijo de la emperatriz y heredero del archipiélago, está destinado a perpetuar el innoble legado de su madre, pero lo que de verdad desea es entablar amistad con unos espíritus solares mágicos que al parecer solo él puede ver. Theo, que tuvo que abandonar su tierra natal, se ha visto obligado a trabajar para los Cuervos de la Suerte. No quiere ser un gánster, pero como inmigrante ilegal en la ciudad, sus opciones son muy limitadas.



Sin embargo, todo cambia cuando Toshiko le roba una perla de dragón al líder de los cuervos y provoca que todos se embarquen en una aventura emocionante que determinará el futuro de Rainshadow City.

Concentrada a lo largo de dos días y poblada por personajes inolvidables, «Los huérfanos de Rainshadow» combina la fantasía y la magia del cine de Studio Ghibli con la ciencia ficción revolucionaria y de tintes cyberpunk de producciones como Akira.

Antonia

Graciela Ramos

A sus veinte años, Antonia parece tenerlo todo: posición social y una educación refinada en la Buenos Aires de 1930. Sin embargo, tras la caída de Yrigoyen y ante la inminencia del golpe de Uriburu, comienza a sentirse una extraña en su propia casa. Impulsada por un deseo que no logra descifrar y por la conflictiva relación con su padre, decide romper con el camino que le fue trazado.



Siguiendo los pasos de Zoltán, joven criado que se transforma en su confidente, se une a un grupo de anarquistas y cruza el océano. Su odisea la conduce a Barcelona, donde la Segunda República intenta nacer entre sueños y violencia. Pronto Antonia teje alianzas con una red de mujeres que luchan por sus derechos, mientras crece un sentimiento desconocido por ese hombre hipnótico y esquivo que la condujo hasta allí.

Su búsqueda desentierra una herida abierta décadas atrás, durante la Semana Trágica de 1909. Cuando Antonia era una niña, Dolors y Apolonia no se rendían a pesar del caos sembrado por la represión. Ellas son el hilo invisible que la guiará hasta una casa en los Pirineos y una mujer quebrada por un pasado que nadie se atreve a nombrar.

Corazón de perro

Hiromi Ito

Take, la anciana pastora alemana que ha acompañado a Hiromi Ito toda su vida, ya no es la perra fuerte y hermosa de antes. Poco a poco ha perdido la capacidad de caminar y de alimentarse sola. Mientras la autora la cuida, inevitablemente resurge el recuerdo de los días en que, cuando Take era apenas una cachorra llena de energía, corría por la ladera con alegría e ímpetu. Todos esos recuerdos conforman una vida hecha de pequeñas rutinas, aparentemente siempre iguales, pero que hacen de su presencia en la familia algo precioso e irremplazable.



Al mismo tiempo, la salud del padre de Hiromi también ha comenzado un declive irreversible: padece la enfermedad de Parkinson y vive solo en Japón con su perro. Hiromi lo visita cada mes para pasar tiempo con él, soportando agotadores viajes y citas médicas y veterinarias, lo que la obliga a reflexionar sobre el significado del cuidado, la responsabilidad, el afecto y los límites del entendimiento entre humanos y animales, así como la forma en la que experimentamos la vejez, la enfermedad y las despedidas.

Bien tarde en el día

Claire Keegan

Artista de lo no dicho, Claire Keegan (autora también de «Tres luces», y la bellísima «Cosas pequeñas como esas»), narra aquí, de manera sucinta, a través de unas pocas escenas, una relación de pareja. La historia transcurre en Dublín y en el pueblo campestre de Acklow, donde vive Cathal y donde vivirá también Sabine tras mudarse con él apenas un mes antes de su casamiento. Taciturno, Cathal permanece en la oficina durante la hora de almuerzo para adelantar trabajo, aunque su cabeza parece estar en otra parte.

Comete errores tontos y pierde la tarea recién hecha en la computadora; se siente incómodo y observado por las pocas personas que se cruza en la oficina. En el camino de vuelta a casa evita mirar los mensajes en su celular, siente que no está preparado para recibir un mensaje doloroso. “Había sido un día sin incidentes”, se dice, pero sabemos que debajo de esa monótona calma su mundo se resquebraja. En ese presente comienza y termina el relato, mientras que la historia se remonta a un año atrás, cuando le propone casamiento a Sabine, luego al comienzo de la relación, hace dos, y al momento en que ella se muda a la casa de él, hace unas pocas semanas.



Con ocupaciones e intereses comunes -ambos trabajan en instituciones de gestión cultural, aunque ella es francesa de origen y él un irlandés algo provinciano-, el relato va dejando conocer sus pequeños desacuerdos, que pueden involucrar gustos artísticos o incomodidades, disensos aparentemente leves, en las pequeñas cosas de la vida cotidiana.

Trafalgar

Angélica Gorodischer

De profesión comerciante, Trafalgar Medrano es un excelente contador de historias, talento que ejercita con ganas y a menudo, ríos de café negrísimo de por medio, en el Burgundy. La concurrencia no importa o importa poco porque lo extraordinario son siempre las historias: de otro planeta. Sí, porque Trafalgar Medrano es comerciante viajero intergaláctico.

Y grandísimo contador de historias, gracias a la exquisita pluma de Angélica Gorodischer, que narra con generosidad y nos contagia no solo el gozo que anida en lo disparatado, sino también el deseo punzante de ser de la barra, los oídos dispuestos para el cuento

Por qué dormimos

Una obra que nace de la feliz coincidencia entre la pluma de Patricia Strauch, reconocida por dotar a la literatura infantil de humor y giros inesperados, y las ilustraciones de Lu Paul. Este libro álbum cosechó un merecido reconocimiento: ganó el Concurso Internacional de Libro Álbum, un certamen de gran prestigio organizado en conjunto por la Fundación FILBA, la plataforma Soy Autor y la Editorial UnaLuna.



El relato transforma el momento de ir a la cama en una aventura repleta de frescura y picardía. Lejos de las explicaciones solemnes o netamente pedagógicas, el libro se convierte en el aliado perfecto para las lecturas compartidas antes de apagar la luz.