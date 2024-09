Video | Lali Espósito lanzó «Fanático», una canción con puro rock y ¿referencias a Javier Milei?

La cantante argentina Lali Espósito estrenó este jueves su nueva canción «Fanático». Tal como lo anticipó la artista dio un giro rotundo en su estilo musical y esta vez involucró sonoridades rockeras, pero hay algo más que llamó la atención y es que habría mensajes dirigidos al presidente Javier Milei.

Lali sorprendió a todos sus fanáticos con el nuevo estilo musical, sus letras no quedan atrás. Durante los minutos que dura «Fanático» se puede notar como la joven cantante hace mención de algunas polémicas que protagonizó.

El videoclip la muestra haciendo casting. Mujeres y hombres pasan por la prueba con vestuarios icónicos que alguna vez usó Lali Espósito a lo largo de su carrera, incluso hay un joven que viste como el personaje de la cantante en Esperanza mía.

Pero la sorpresa llegó con un curioso personaje, un hombre adulto que tienen algunas características similares con el presidente libertario Javier Milei.

¿Hay indirectas para Javier Milei en la nueva canción de Lali Espósito?

Si bien Lali no nombra en ningún momento al presidente, la letra parece hacer referencia al cruce que tuvieron hace tiempo cuando Javier Milei aseguró no conocer a la cantante. «Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación», dice parte de la letra.

Respecto al video, en el casting incluye a un hombre que tiene prominentes patillas, campera de cuero negro muy característica del presidente, y también camisa azul.

Además este hombre en su paso se expresa gritando y haciendo ademanes, mientras que Lali se muestra sorprendida al principio para luego simular quedarse dormida.

Los fanáticos enloquecieron en redes sociales y todos aseguran que dentro de la canción hay una clara indirecta a Milei ya que es de público conocimiento los desacuerdos que ambos tuvieron durante este año.