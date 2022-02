Video: Luisana Lopilato estaría esperando su cuarto hijo con Michael Bublé

La historia de amor de Luisana Lopilato y Michael Bublé es digna de una película. Se conocieron en territorio argentino cuando el canadiense vino a presentar su música y, a pesar de no hablar el mismo idioma, se enamoraron perdidamente. A tal punto, que enseguida apostaron a casarse y formar una familia en Vancouver, Canadá, donde hicieron base, pero viajan todo el tiempo por sus respectivos trabajos.

En más de diez años han compartido momentos lindos y emocionantes, como los nacimientos de sus hijos Noah, Elías y Vida; pero también atravesaron experiencias complicadas, como cuando a Noah le diagnosticaron cáncer cuando apenas tenía 3 años. Afortunadamente el nene pudo curarse y aquel doloroso recuerdo forma parte del pasado y tanto Luisana como Michael se mostraron agradecidos por el amor que recibió su familia, las cadenas de oraciones y los mensajes de apoyo.

Desde entonces, los dos se han encargado de hacer partícipes a sus fanáticos de su día a día en las redes sociales. Y como no podía ser de otra manera, decidieron anunciar que se agranda la familia a través del videoclip de la nueva canción del canadiense, I’ll Never Not Love You. Si bien el video completo se presentó este martes 22 al mediodía (hora Argentina), antes habían trascendido unos avances en los que se la veía a Lopilato acompañada por sus tres hijos y luciendo una pancita de embarazada.

«¿Están listos? Se dijo que es solo parte del video… Se dijo que es la secuela de Haven’t Met Yoy Yet, pero ¿qué es?», publicó la protagonista de Pipa -la película que próximamente se estrenará en Netflix- en sus historias de Instagram, haciéndose eco sobre las especulaciones que surgieron alrededor de su figura.

Finalmente, en el video se ve a la pareja recreando películas de amor icónicas, como Titanic, Diario de una pasión, Realmente amor, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, entre otras, y termina con la imagen que disparó los rumores: Michael, Luisana embarazada y sus tres hijos saliendo de un supermercado. De esta manera, compartieron una de las noticias más lindas de su vida.

Cabe recordar que en las próximas semanas Luisana regresará a la Argentina para iniciar el rodaje de Matrimillas, una comedia de Sebastián De Caro que protagonizará junto a Juan Minujín y se centrará en los «beneficios» que obtiene cada miembro de una pareja para poder hacer planes por separado. Tanto su marido como sus hijos viajarán con ella al igual que lo hicieron en 2021 por las grabaciones de Pipa.