Video: Roberto Moldavsky y el sentido recuerdo de Gerardo Rozín

Roberto Moldavsky fue el primer invitado del nuevo programa de Florencia Peña, La Pu*@ Ama que se emite en América. Allí, en un mano a mano, la conductora y el humorista protagonizaron un emotivo momento al recordar al fallecido periodista Gerardo Rozín.

«Era un amigo. Yo logré saltar la tele. Íbamos a comer, pensábamos proyectos y hablamos de la vida», dijo Moldavsky. También recordó cómo se enteró que Rozín estaba grave de salud. «Estuvimos juntos todo este último año porque me llamó un día y me dijo: ‘En un año me voy, me encontraron esto’. Pasamos todo este tiempo y fue durísimo», agregó.

Por último Moldavsky contó que le cuesta superar la muerte de Rozín: «Lo quiero, todavía hablo en presente, y lo extraño mucho».

En otro tramo de la entrevista el humorista habló de su relación con Micaela, una productora 20 años menor que él. «Estamos hace un año y pico. Nos presentó Gerardo«, contó.