Violentaron el departamento de Mariana Nannis en Puerto Madero, tras echar a Alex Caniggia

El escándalo en la familia Nannis-Caniggia no para de crecer. En medio de la disputa entre Mariana Nannis y su hijo Alex Caniggia, alguien habría intentado violentar la puerta del departamento de la mediática en Puerto Madero.

Así lo reveló el periodista Diego Estéves en A la Tarde (América). Además, señaló que Nannis ya habría hecho la denuncia correspondiente y solicitado las cámaras de seguridad del lugar para tratar de identificar al autor.

A fines de agosto, Alex Caniggia recurrió a sus redes sociales para revelar que su madre lo había echado de ese mismo departamento, sitio en el que hasta hace poco vivía junto a su pareja, Melody Luz. Esto generó un cortocircuito irreconciliable entre ambos.

“Días después de que Alex deja el departamento, la puerta aparece violentada. No lograron abrirla, pero tiene marcas. ¿Cuándo se da cuenta? Bueno, el 16 de agosto, van a configurar la cerradura electrónica nueva, y, el 3 de septiembre, cuando va con el abogado, constatan que la puerta estaba marcada y tenía golpes. Entonces, el letrado pide que se registren las cámaras desde el 16 de agosto hasta el 3 de septiembre”, relató el periodista de América.

Así contó Alex Caniggia que Mariana Nannis lo echó del departamento

Así relató la situación el propio Alex en una publicación en TikTok: “Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice: ‘Voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento”.

Sin entender lo que estaba sucediendo el exconductor de Los desconocidos de siempre comenzó a detallarle lo que se estaba viviendo en el hogar en ese momento: “Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”.

Sin embargo, sus palabras no surgieron efecto en la futura abuela: “Me echó. Bueno, nos reputeamos. Metete el derpa en el orto. Y pum, me mudé. A todo esto, lo peor fue que cuando vino nunca vivió en el departamento. Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante, El Foca, y le dice: ‘Che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’. Y yo me quedé como: ‘¿What?’”.