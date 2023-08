El malestar de Alex Caniggia con su madre, Mariana Nannis

Alex Caniggia y Melody Luz fueron padres de Venezia, pero vivieron una situación bastante estresante días antes de la llegada del bebé. Entonces el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis decidió contar todo en un video.

“Story time de cómo mi vieja me echó del departamento. Me llama mi vieja y me dice. ‘Voy para allá por el divorcio con tu viejo, tenés que irte del departamento’. Le digo ‘tengo a mi mujer embarazada, va a nacer esta semana o la otra’. Buen, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento”, comenzó a relatar Alex, ante sus miles de seguidores.

“Le dije ‘te alquilo el departamento. Me haces mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’… Me echó. Nos re puteamos, ‘metete el derpa en el orto’. Me mudé. ¿Lo peor que fue? Es que cuando vino nunca vivió en el departamento”, recordó Alex.

“Yo venía pagando las expensas y después el abogado inútil que tiene lo llama a mi representante y le dice ‘podes ir pagando las expensas’, ¿what? Ni se preocupó por ver la panza, por ver la nieta, ni me felicitó, ni a mi mujer, nada. Nació y ella estaba acá. Ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre”, le reprochó.

Por qué Mariana Nannis no conoce a su nieta

Que no haya ido a conocer a su hija es algo que Alex no está dispuesto a olvidar: “Esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe. Le hice la cruz”.

Cabe recordar que Venezia nació el 14 de julio y Mariana Nannis aún no la conoció, a pesar de que había manifestado su deseo de ser abuela. “La voy a conocer cuando todo esté para conocerla, yo estoy en Europa”, había dicho en una entrevista en febrero de este año.