Viral: Batman, Spider-Man y Darth Vader ayudaron a una pareja cordobesa que tenía problemas con su auto

Una pareja de Córdoba sufrió un desperfecto en su auto, el vehículo se le quedó en plena calle y tuvo una ayuda impensada. Batman, Spider-Man y Darth Vader colaboraron empujando el automóvil y el hecho fue volvió viral en las redes sociales.

Todo ocurrió días atrás en la capital cordobesa. Allí a una pareja se le quedó su Fiat 147 blanco y de manera imprevista aparecieron los tres personajes para ofrecer ayuda. Un testigo filmó la situación y el video fue furor en las redes.

“Heroes and villans in Córdoba”, postearon en la cuenta de Instagram “Only in Cordoba” junto al video. Allí distintos usuarios celebraron la actitud de los personajes.

🚗 VENIDO A MENOS EL BATIMOVIL



🦸‍♂️ Este insólito hecho ocurrió en Córdoba, cuando una pareja a bordo de un Fiat 147 blanco quedó varada en plena avenida. Para sorpresa de todos, tres sujetos vestidos de Batman, Spiderman y DarthVader aparecieron para empujar el vehículo. pic.twitter.com/3aspQSDBcI — Diario Crónica (@cronica) November 15, 2022

«Salvamos la ciudad, dibujamos sonrisas en los niños y hasta pudimos ayudar a la pareja que se le quedó el auto», comentó Batman en el mismo posteo. «Un placer ayudar siempre! Su buen vecino Spiderman!», agregó- por su parte- el Hombre Araña cordobés.